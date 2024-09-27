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  4. BİM'e Philips elektrikli süpürge geliyor! 27 Eylül 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e Philips elektrikli süpürge geliyor! 27 Eylül 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 27 Eylül 2024 Cuma tarihli sayısı yayınlandı. Yayınlandığı gibi de alışveriş severlerin radarına girmeyi başardı. BİM'de bu hafta yine dolu dolu ürünler alışveriş tutkunlarını bekliyor. Bim Cuma Aktüel Katalog'ta neler var diye merak ediyorsanız detaylar yazımızda yer alıyor. İşte Bim cuma aktüel ürünleri...

BİM'e Philips elektrikli süpürge geliyor! 27 Eylül 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bayberry 125CC Motosiklet 52.975 TL!

1

Otomotiv kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimdeki motosiklet aksesuar ve parçalarını burada bulabilirsiniz.

Cep telefonu, televizyon, buharlı ütü, tartı, fırın ve dahası

2

Elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimdeki cep telefonlarını incelemek için buraya tıklayın.

Yeni televizyon arayışında olanlar indirimdeki televizyon modelleri burada.

Kısa süre için indirimde olan ütülere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Oyun severler buraya! Polosmart Gaming ürünlerinde avantajlı fiyatlar sizi bekliyor

3

Gaming ürünleri kategorisinde seçtiklerimiz

Kulaklıktan oyuncu koltuğuna oyun oynarken kullanabileceğiniz ürünler indirimde, burada!

LAV, Paşabahçe, Pirge... Seçkin markaların mutfak ürünlerinde kaçırılmayacak fiyatlar!

4
5

Mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Mutfak aletleri ve araçlarındaki indirimi görmek için buraya tıklayın.

Mutfak bıçaklarındaki indirimler burada.

Çaydanlık ve bardaklarda da indirimler var. Buradan inceleyebilirsiniz.

Çantadan, pijama takımına, masa örtüsünden, yastık alezine ev-yaşam ürünlerinde indirimler devam ediyor.

6

Moda ve ev-yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimdeki havlular burada sizleri bekliyor.

Kısa süre için indirimde olan masa örtüsü modellerini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Pijama takımları da indirimde! Burada tıklayarak indirimdeki ürünleri bulabilirsiniz.

Ve çocuklar için çeşit çeşit oyuncaklar...

7

Oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak indirimli oyuncaklar burada.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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