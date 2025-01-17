Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
BİM'e Philips OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi geliyor! 17 Ocak 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. BİM'e Philips OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi geliyor! 17 Ocak 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e Philips OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi geliyor! 17 Ocak 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
17.01.2025 09:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM Aktüel Kataloğu'nun 17 Ocak 2025 Cuma tarihli sayısı yayınlandı. BİM'de bu hafta alışveriş severlerin dikkatini 599 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan Philips OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi çekti. Su ısıtıcıdan ütüye ve daha pek çok farklı ürüne uygun fiyatlarla sahip olmak için BİM Cuma Aktüel Kataloğu'na bakabilirsiniz, BİM broşürünü incelemek ve aktüel ürünleri görmek için yazımızı okumaya devam edin.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

ŞOK'a akıllı projeksiyon cihazı geliyor! ŞOK'a akıllı projeksiyon cihazı geliyor!
A101'e lüks marka spor ayakkabılar geliyor! A101'e lüks marka spor ayakkabılar geliyor!

Philips OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi 599 TL!

1

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Babyliss tıraş makinesi indirimde, burada!

Philips buhar kazanlıdaki indirime göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Tchibo kahve makinelerinde indirimler başladı! Ürünler için buraya!

Pratik mutfak ürünleri indirimde

5

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Pratik mutfak gereçleri indirime girdi! Mutfak kategorisindeki indirimli ürünler burada!

Bardak, sürahi, kavanoz... Paşabahçe ürünlerindeki indirimde, görmek için buraya tıklayın.

Karaca, Kütahya Porselen ve dahası burada, indirimli fiyatlarla sizi bekliyor.

Çocukların yüzünü güldürecek oyuncaklar burada

2

3

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Çocuğunuzun eğlenerek oynayacağı oyuncaklarda kaçırılmayacak fiyatlar! Ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

7'den 70'e herkesin favorisi puzzle çeşitleri burada, indirimde.

LEGO'larda indirimler var! Kaçırmamak için buraya tıklayın.

Mama sandalyesi, ana kucağı, battaniye ve dahası

4

6

Sizin için bebek bakım kategorisinde seçtiklerimiz

Chicco bebek arabası indirimde! Buraya tıklayarak ürüne göz atabilirsiniz.

Mama sandalyelerinde indirimler başladı! Buradan ürünleri inceleyebilirsiniz.

Bu içerik 17 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

 Salomon indiriminden kaçırmamanız gereken ayakkabılar burada!

Salomon indiriminden kaçırmamanız gereken ayakkabılar burada!

 İster tek başına giyin ister montun altına! Sıcacık tutma garantili...

İster tek başına giyin ister montun altına! Sıcacık tutma garantili...

 Her kombinin altına yaraşır! Şıklığı ve kaliteyi rahatlıkla buluşturuyor

Her kombinin altına yaraşır! Şıklığı ve kaliteyi rahatlıkla buluşturuyor

 Philips'in en beğenilen ütüsü bugüne özel indirime girdi

Philips'in en beğenilen ütüsü bugüne özel indirime girdi

 Dinlemenin de ötesine geçip müziği adeta hissedeceksiniz!

Dinlemenin de ötesine geçip müziği adeta hissedeceksiniz!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Bim bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu
İş birliği İçerikleri
eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Philips'in en beğenilen ütüsü bugüne özel indirime girdi

Philips'in en beğenilen ütüsü bugüne özel indirime girdi

Bebeğinizin odasını dekore etmenize yardımcı olacak ürünler

Bebeğinizin odasını dekore etmenize yardımcı olacak ürünler

A101'e lüks marka spor ayakkabılar geliyor!

A101'e lüks marka spor ayakkabılar geliyor!

İster tek başına giyin ister montun altına! Sıcacık tutma garantili...

İster tek başına giyin ister montun altına! Sıcacık tutma garantili...

Çok satanlarda yer alıyor, şık tasarımı ve kusursuz performansıyla dikkat çekiyor

Çok satanlarda yer alıyor, şık tasarımı ve kusursuz performansıyla dikkat çekiyor

Çok satanlarda yer alıyor, şık tasarımı ve kusursuz performansıyla dikkat çekiyor

Çok satanlarda yer alıyor, şık tasarımı ve kusursuz performansıyla dikkat çekiyor

Her kombinin altına yaraşır! Şıklığı ve kaliteyi rahatlıkla buluşturuyor

Her kombinin altına yaraşır! Şıklığı ve kaliteyi rahatlıkla buluşturuyor

Gerginliğinizi alıp sizi pamuk gibi yapacak 1000 TL altı o masaj aleti!

Gerginliğinizi alıp sizi pamuk gibi yapacak 1000 TL altı o masaj aleti!

ŞOK'a akıllı projeksiyon cihazı geliyor!

ŞOK'a akıllı projeksiyon cihazı geliyor!

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Jack Wolfskin şişme yelek indirimde

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Jack Wolfskin şişme yelek indirimde

Kış kampı yaparken yanınızda bulundurmanız gerekenler burada!

Kış kampı yaparken yanınızda bulundurmanız gerekenler burada!

Kış kampı yaparken yanınızda bulundurmanız gerekenler burada!

Kış kampı yaparken yanınızda bulundurmanız gerekenler burada!

Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars TIE Interceptor Yapım Seti indirime girdi

Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars TIE Interceptor Yapım Seti indirime girdi

Soğuk günlerin kurtarıcısı! Puma polardaki fırsatı kaçırmayın

Soğuk günlerin kurtarıcısı! Puma polardaki fırsatı kaçırmayın

Salomon indiriminden kaçırmamanız gereken ayakkabılar burada!

Salomon indiriminden kaçırmamanız gereken ayakkabılar burada!

Hassas ciltlerin favorisi Bioderma'da kaçırılmayacak indirim başladı

Hassas ciltlerin favorisi Bioderma'da kaçırılmayacak indirim başladı

Klişelerden uzak bir hediye arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Klişelerden uzak bir hediye arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Philips'in en beğenilen ütüsü bugüne özel indirime girdi

Philips'in en beğenilen ütüsü bugüne özel indirime girdi

A101'e lüks marka spor ayakkabılar geliyor!

A101'e lüks marka spor ayakkabılar geliyor!

İster tek başına giyin ister montun altına! Sıcacık tutma garantili...

İster tek başına giyin ister montun altına! Sıcacık tutma garantili...

Çok satanlarda yer alıyor, şık tasarımı ve kusursuz performansıyla dikkat çekiyor

Çok satanlarda yer alıyor, şık tasarımı ve kusursuz performansıyla dikkat çekiyor

Her kombinin altına yaraşır! Şıklığı ve kaliteyi rahatlıkla buluşturuyor

Her kombinin altına yaraşır! Şıklığı ve kaliteyi rahatlıkla buluşturuyor

Gerginliğinizi alıp sizi pamuk gibi yapacak 1000 TL altı o masaj aleti!

Gerginliğinizi alıp sizi pamuk gibi yapacak 1000 TL altı o masaj aleti!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Anne su samurunun yavruları ile imtihanı kamerada

Su samurunun yavruları ile imtihanı

İki il arasında diri fay tespit edildi! Uzmanlar özellikle o bölge için endişeli

İki il arasında diri fay tespit edildi! Uzmanlar özellikle o bölge için endişeli

MİT arşivi açıldı, Atatürk'ün 'kod adı' ilk kez ortaya çıktı: Robertson!

MİT arşivi açıldı, Atatürk'ün 'kod adı' ilk kez ortaya çıktı

Ölüme götüren o anlar kayıt altına alındı! Kağıthane'de sahte alkol alışverişi... Ölüm içkisinin tanesi 35 lira; Anlaşılmasın diye şifreli konuşuyorlar

Yer: Kağıthane! Ölüm içkisinin tanesi 35 lira! Şifreli konuşuyorlar

'Asıl amacım o kızdı, parçalara ayıracaktım' Lise öğrencisinin kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Müdür yardımcısını boğazından bıçaklamıştı

Müdür yardımcısını bıçaklamıştı! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı

Yeni program açıklandı! İmamoğlu'nun başvurduğu o metro hattı 6. kez reddedildi

Yeni program açıklandı! İmamoğlu'nun başvurduğu o metro hattı 6. kez reddedildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.