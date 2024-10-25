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BİM'e Samsung Galaxy S22 geliyor! 25 Ekim 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada
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  4. BİM'e Samsung Galaxy S22 geliyor! 25 Ekim 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e Samsung Galaxy S22 geliyor! 25 Ekim 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
24.10.2024 17:33
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 25 Ekim 2024 Cuma tarihli sayısı yayınlandı. Yayınlandığı gibi de alışveriş severlerin radarına girmeyi başardı. BİM'de bu hafta yine dolu dolu ürünler alışveriş tutkunlarını bekliyor. Bim Cuma Aktüel Katalog'ta neler var diye merak ediyorsanız detaylar yazımızda yer alıyor. İşte Bim cuma aktüel ürünleri...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Samsung Galaxy S22 18.975 TL!

1

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Günün fırsatı indirimdeki telefon aksesuarlarını buradan inceleyebilirsiniz.

İndirimdeki tıraş makineleri burada!

Tüm elektrikli diş fırçası modellerini burada bulabilirsiniz.

Kumtel ankastre set ve düdüklü tencerede avantajlı fiyatlar

2

Sizin için küçük ev aletleri kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimdeki mutfak ürünlerini burada bulabilirsiniz.

PHILIPS XC8053/01 Aqua Plus Kablosuz Elektrikli Süpürge indirimde, burada.

Çok satan blender setlerine buradan göz atabilirsiniz.

Ve çocuklar için çeşit çeşit oyuncaklar da burada

3

Oyuncak kategorisinde sizin için seçtiklerimiz

Çocukları sevindirecek çeşit çeşit oyuncaklarda indirimli fiyatlar burada!

North Pacific olta takımı seti, balıkçı makası, sahte yemler ve dahası

4

Balıkçılık kategorisinde sizin için seçtiklerimiz

Olta makinesinden iğneye balık tutarken faydalanabileceğiniz ürünler indirimli fiyatlarla burada.

İndirimdeki katlanır tabure modelleri için buraya!

Ev yaşam kategorisinde yok yok!

5

Ev yaşam kategorisinde sizin için seçtiklerimiz

Pijama takımlarında indirim var, görmek için buraya tıklayın.

Sizi sımsıcak tutacak battaniye modellerinde de indirimler var. Buradan inceleyebilirsiniz.

Paşabahçe ürünlerinde dip fiyatlar

6

Mutfak kategorisinde sizin için seçtiklerimiz

Bardak, sürahi, kavanoz... Onlarca Paşabahçe ürününde kaçırılmayacak fiyatlar burada.

Paşabahçe, Zwilling, Orret Home... Saklama kaplarında fiyatlar en dipte, burada!

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