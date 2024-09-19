BİM'e SGS el aletleri ve onlarca farklı mutfak gereci geliyor! 20 Eylül 2024 tarihli BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM, alışveriş severlerin yüzünü güldürecek ürünlerle ve indirimlerle 20 Eylül 2024 tarihli BİM Aktüel Kataloğu'nu yayınladı. İhtiyacınız olan ürünlere uygun fiyatlarla sahip olmanın yollarını arıyorsanız, her hafta yayınlanan, cazip fiyatlı onlarca ürünü alışveriş severlerle buluşturan BİM Aktüel Kataloğu'nu takip ederek işe koyulabilirsiniz. Sizin için 20 Eylül 2024 tarihli BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nu bu içeriğimizde bir araya getirdik. İşte alışveriş severlerin heyecanla beklediği 20 Eylül Cuma tarihli BİM Aktüel Kataloğu

SGS tamir aletleri uygun fiyatlarla BİM'de

Sizin için el aletleri kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimli matkapları burada bulabilirsiniz.

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Cam bardak saklama kabına onlarca mutfak gerecinde indirimler var!

Sizin için seçtiklerimiz

Karaca'dan Zwilling'e onlarca markanın mutfak gereçlerinde büyük indirimler burada.

Mutfağınızda çok işinize yarayacak indirimli saklama kaplarını burada bulabilirsiniz.

Cam bardaklardaki indirimli fiyatları görüntülemek için buraya tıklayın.

Lezzetli yemekler pişirmenize yardımcı olacak tencere modellerindeki indirimleri buradan inceleyebilirsiniz.

Ayakkabılıklar da indirime girdi, burada!

Valiz, cüzdan, çanta, kemer, el havlusu ve dahası

Sizin için seçtiklerimiz

Valizlerde büyük indirimler devam ediyor, görmek için buraya tıklayın.

Calvin Klein'dan Tommy Hilfiger'a cüzdan modellerindeki fırsatlara buradan ulaşabilirsiniz.

Eastpak, adidas, Under Armour... Ünlü markaların indirimdeki çanta modellerini burada bulabilirsiniz.

İndirimdeki bütün havlular burada.

Senna marka televizyonlarda kaçırılmayacak fiyatlar!

Sizin için seçtiklerimiz

Samsung'dan Xiaomi'ye favori markaların televizyonlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Rivero 125 CC Motosiklet 99.000 TL!

Sizin için seçtiklerimiz

Bisikletlerdeki indirimleri buraya tıklayarak keşfedebilirsiniz.

Scooter'larda indirim var, burada!

Çocuğunuzun yüzünü güldürecek oyuncaklarda dip fiyatlar!

Sizin için oyuncak seçtiklerimiz

Çocuğunuzun severek oynayacağı oyuncaklarda indirimler var. Buradan inceleyebilirsiniz.

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