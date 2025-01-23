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BİM'e Stanley termos geliyor! 24 Ocak 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
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  4. BİM'e Stanley termos geliyor! 24 Ocak 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e Stanley termos geliyor! 24 Ocak 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
23.01.2025 13:05
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BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nun 24 Ocak Cuma tarihli yeni sayısını merak edenler buraya! Sizin için BİM raflarında bir hafta boyunca yer alacak indirimli ürünleri içeren BİM Cuma Aktüel Kataloğu'na bu içeriğimizde yer verdik. Gelin bakalım BİM'de bu hafta neler var? İşte detaylar...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

ŞOK'a Philips kahve makinesi geliyor! ŞOK'a Philips kahve makinesi geliyor!
A101'e Camper ayakkabılar geliyor! A101'e Camper ayakkabılar geliyor!

BİM'e Stanley termos geliyor!

3

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Herkesin favorisi Stanley termoslardaki indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Mutfakta harikalar yaratmanızı sağlayacak ürünleri görmek için buraya tıklayın.

Oyun severler buraya! Oyuncu kulaklığı, mouse, mouse pad ve mikrofonlar...

1

Sizin için seçtiklerimiz

Gaming kulaklıklar indirimde! Ürünlere göz atmak için buraya tıklayın.

Bilgisayar oyunlarının olmazsa olmazı mouse modelleri burada indirimde.

Akıllı saatler de indirime girdi. Buraya tıklayarak ürünleri inceleyebilirsiniz.

Pijama takımı, termal tayt, gömlek, nevresim ve dahası

2

Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Ev giyimde rahatlık arayanlar için indirimdeki pijama takımları burada!

Karaca, TAÇ, Bella Maison... Nevresim takımları da indirimde! Ürünleri incelemek için buraya tıklayın.

Biberon, emzik, mama önlüğü ve dahası

4

Sizin için seçtiklerimiz

Bebek önlüklerindeki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Sleepy ve Pure Baby bebek bezlerindeki indirimleri buradan inceleyebilirsiniz.

Çocukları sevindirecek oyuncaklar burada

5

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Çocuklar için en keyifli boş zaman aktivitesi! İndirimdeki LEGO setlerini görmek için buraya tıklayın.

Hot Wheels, Fisher Price ve daha pek çok oyuncakta kaçırılmayacak fırsat! Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu içerik 23 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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