Teknolojik ürünleri uygun fiyata satması ile büyük bir rekabet ortamı yaratan Bim, bu sefer feci çuvalladı. Hatırlayacağınız üzere Bim, zaman zaman Apple aksesuarlarını uygun fiyata satması ile gündeme geliyordu. Lightning kablo ve EarPods kulaklıkları çok uyguna satan Bim’in, bu ürünlerinin sahte olduğu ortaya çıktı.

Bim’in Apple aksesuarları sahte çıktı!

Beyoğlu 34. Noterliği‘nin 7 Mayıs 2018 tarihinde Bim’e gönderdiği ihtarnamede, mağazalarda satılan ürünlerin incelemesi sonucunda bu ürünlerin Apple tarafından üretilmediği ve taklit ürün olduklarının tespit edildiği belirtildi.

İhtarnamenin sonucunda; “Muhattap şirket tarafından Apple markasının haksız olarak kullanıldığı taklit ürünlerin satışına derhal son verilmesi ve bu kapsamda derhal bu satışların durdurulduğuna dair tarafımıza bilgi verilmesi” isteniyor.

Bim’in bu zamana kadar satmış olduğu aksesuarların sahte olduğu bu olay ile ortaya çıkmış oldu. Ucuz etin yahnisi yavan olur deyiminin bir kez daha gündeme geldiği bu olay, umarım herkese ders olur. Bim’den uygun fiyata iPhone aksesuarı alanların, bu aksesuarları kullanırken bir kez daha düşünmesi gerekiyor. Özellikle de Lightning kablo ve şarj başlığı konusunda titiz davranmanız, iPhone’un kullanım ömrü açısından yararınıza olacaktır.

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