BİM, Migros, A101, Şok, Carrefour çalışma saatleri 20-24 Nisan! Marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Gerek hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı gerekse de Ramazan ayının başlayacak olması hafta için market alışverişlerini artırdı. Peki şu an marketler kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Marketler çalışma saatlerinden nasıl bir düzenleme yaptılar. İşte 20-24 Nisan haftası için BİM, Migros, Şok, A101, Carrefour çalışma saatleri...
Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 20.00
Açılış Saati: 12.00
Kapanış Saati: 20.00
Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 21.00
Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 21.00
Açılış Saati: 08.00 (AVM’lerde 10.00)
Kapanış Saati: 20.00
Açılış Saati: 08.00
Kapanış Saati: 21.00