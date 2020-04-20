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BİM, Migros, A101, Şok, Carrefour çalışma saatleri 20-24 Nisan! Marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 11:51 | Son Güncelleme

Ramazan ayının yaklaşması ile market alışverişleri arttı. Peki hangi market saat kaçta kapanıyor kaçta kapanıyor? Şu an marketler kaça kadar açık, öğle arası saat kaçta? BİM, Migros, A101 kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte marketlerin çalışma saatleri...

BİM, Migros, A101, Şok, Carrefour çalışma saatleri 20-24 Nisan! Marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Gerek hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı gerekse de Ramazan ayının başlayacak olması hafta için market alışverişlerini artırdı. Peki şu an marketler kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Marketler çalışma saatlerinden nasıl bir düzenleme yaptılar. İşte 20-24 Nisan haftası için BİM, Migros, Şok, A101, Carrefour çalışma saatleri...

BİM KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 20.00

MİGROS KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 12.00
Kapanış Saati: 20.00

A101KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 21.00

ŞOK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 21.00

CARREFOUR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 08.00 (AVM’lerde 10.00)
Kapanış Saati: 20.00

METRAO MARKET KAÇRA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 08.00
Kapanış Saati: 21.00

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BİM Çalışma saatleri açılış kapanış Migros A101

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