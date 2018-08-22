BİM uygun fiyatlı tablet satacak!

Zaman zaman elektronik cihazları satış kampanyalarına ekleyen perakende zincirleri, kullanıcıların uygun fiyatlı ürünler satın almasını sağlıyor. A101, BİM, Şok ve hatta Migros tarafından hayata geçirilen bu kampanyalara bir yenisi daha eklendi.
BİM'den uygun fiyatlı tablet kampanyası
BİM'in duyurduğu yeni kampanyasına göre 24 Ağustos2018 yani Kurban Bayramı'nın son gününde Hometech HT 8C tableti satacak. Yaklaşık 8 inç boyutundaki tablet özellikle çocukların ilgisini çekebilecek bir ürün. Tabletin piyasa fiyatı 380 TL civarında iken BİM'deki kampanyada bu ürün 250 TL fiyat etiketi ile satılacak.
Hometech HT 8C özellikleri
Market zincirinde satılacak olan tabletin özelliklerine bakacak olursak ürünün ekranının 7.85 inç olduğu görülüyor. Ekran teknolojisi olarak IPS LCD kullanan tablet, Android 7.0 Nougat ile geliyor. Dört çekirdekli MT8321 işlemciye sahip olan tablette 1 GB RAM ve 16 GB depolama alanı bulunuyor. Ekran çözünürlüğü 1024x768 piksel olan tabletin arka yüzünde 2 Megapiksel, ön yüzünde ise 0.3 Megapiksel kamera bulunuyor.
Hometech HT 8C alınır mı?
Donanım özelliklerine baktığımızda epey eski olduğunu gördüğümüz Hometech HT 8C, zaman zaman performans sorunu çıkarabilir. Film, dizi izleme, Facebook gibi sosyal ağlarda dolaşmak, internete girmek için yeterli bir ürün olan bu tablet günlük kullanımda sorun çıkarmayacaktır. Ancak performans gerektiren uygulamalarda tabletin gücünün yeterli olmayacağını da söylemek isteriz.
Alcatel akıllı saat ve Powerbank da var
BİM 24 Ağustos'ta sadece tablet bilgisayar satmayacak.Teknoloji tutkunlarının ilgisini çekebilecek Alcatel Movetime SW10 akıllı çocuk saati ve Trust marka 10 bin mAh Powerbank da yine market zincirinin raflarındaki yerini alacak. Öte yandan bu ürünlerin her BİM mağazasında bulunmayacağını ve satılan mağazalarda stok sayılarının sınırlı olduğunu da hatırlatmak isteriz.
Kaynak: Teknolojioku
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