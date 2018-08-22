BİM uygun fiyatlı tablet satacak!

Zaman zaman elektronik cihazları satış kampanyalarına ekleyen perakende zincirleri, kullanıcıların uygun fiyatlı ürünler satın almasını sağlıyor. A101, BİM, Şok ve hatta Migros tarafından hayata geçirilen bu kampanyalara bir yenisi daha eklendi.

BİM'den uygun fiyatlı tablet kampanyası



BİM'in duyurduğu yeni kampanyasına göre 24 Ağustos2018 yani Kurban Bayramı'nın son gününde Hometech HT 8C tableti satacak. Yaklaşık 8 inç boyutundaki tablet özellikle çocukların ilgisini çekebilecek bir ürün. Tabletin piyasa fiyatı 380 TL civarında iken BİM'deki kampanyada bu ürün 250 TL fiyat etiketi ile satılacak.

Hometech HT 8C özellikleri



Market zincirinde satılacak olan tabletin özelliklerine bakacak olursak ürünün ekranının 7.85 inç olduğu görülüyor. Ekran teknolojisi olarak IPS LCD kullanan tablet, Android 7.0 Nougat ile geliyor. Dört çekirdekli MT8321 işlemciye sahip olan tablette 1 GB RAM ve 16 GB depolama alanı bulunuyor. Ekran çözünürlüğü 1024x768 piksel olan tabletin arka yüzünde 2 Megapiksel, ön yüzünde ise 0.3 Megapiksel kamera bulunuyor.