Bimcell internet ayarları adımları: iOS ve Android telefonlar için Bimcell mobil internet ayarları nasıl yapılır?

Bimcell internet ayarları gerçekleştirmek için bazı adımlar vardır. Bu adımları tamamladığınızda, Bimcell erişim noktası ayarları telefonunuza tanımlanmış olur.

Bimcell internet ayarları alma işlemi için öncelikle INTERNET ONAY yazıp 5555'e ücretsiz bir biçimde SMS göndermeniz gerekmektedir. Erişim hizmetiniz açıldığı andan itibaren kullandığınız internet, tarifeniz üzerinden ücretlendirilir. Telefon internet ayarları böylece gerçekleşmiş olur. Buna ek olarak GPRS ayarlarınızın açık olduğu durumlarda, internete erişebilmek için bir onay iletmeniz gerekir. Bunu da üstteki onay metni ve numara ile gerçekleştirebilirsiniz. Böylece internetiniz erişime açılmış olur ve rahatlıkla kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bimcell APN ayarları

Bimcell üzerinde internet paketiniz varsa kullanabilmeniz için APN ayarları yapmanız gerekir. Bu ayarları da şu şekilde gerçekleştirebilirsiniz:

Öncelikle APN ayarları için ayarlar kısmından mobil ağlar bölümüne girmeniz gerekir.

Ardından yeni bir APN tanımlamalısınız.

Bunu takiben APN isimleri bölümünde ad kısmına Bimcell İnternet, APN kısmına da internet yazmalı ve kaydetmelisiniz.

Son olarak telefonu yeniden başlatmanız yeterli olacaktır.

Bu adımlar gerçekleştirildikten sonra Bimcell ağ ayarları telefonda ayarlanmış olur.

Bimcell şebeke ayarları

Operatör firmalarının sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için şebeke ayarlarının doğru yapılandırılması gerekir. Bu noktada ilgili ayarlamaları uygulamak için telefonun 'mobil ağlar' bölümünden yararlanılır. Bimcell çekim gücü ayarları 'şebeke modu ayarları' adına sahip ilgili bölümden yapılır. Akıllı telefonunuzla ya da SIM kartınızla size uygun şebekeyi seçtiğinizde çekim gücü sorununu ortadan kaldırabilirsiniz. Bu ayarı gerçekleştirdiğinizde Bimcell hat ayarları yapılmış olur ve telefonunuzda Bimcell hattınızı rahatlıkla kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bimcell internet hızlandırma

Burada anlatılacak maddeler, Bimcell'den ziyade daha çok tüm operatörlerde geçerlilik gösterir. Bimcell internet hızlandırmanın yolları şu şekildedir:

Telefonu yeniden başlatmak: Eğer telefonunuzu hiç kapatmıyorsanız ve devamlı açık kalıyorsa, internetiniz bir yavaşlamaya maruz kalabilir. Bu nedenle kısa bir süre açıp kapatmak telefonunuz için iyi bir tercih olabilir.

Bazı uygulamaları kullanım dışı bırakmak: Telefonunuza çok sayıda uygulama yüklerseniz, bu uygulamalar arka planda çalışarak internetinizi kullanabilir ve internette yavaşlamaya yol açabilir.

SIM kartı söküp çıkarmak: Telefonu kapatıp SIM kartı söküp çıkarmak ve tekrardan başlatmak da internet hızına katkı sağlayabilir.

Bimcell internet yapılandırma ayarları ile telefonunuzda artık internetinizi kullanmak için hazır duruma gelirsiniz. Uygulanan tüm işlemlerle birlikte aynı zamanda Bimcell servis ayarları telefonunuza tanımlanmış olur.



