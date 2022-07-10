HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bimcell internet ayarları adımları: iOS ve Android telefonlar için Bimcell mobil internet ayarları nasıl yapılır?

Bimcell internet ayarları adımları: iOS ve Android telefonlar için Bimcell mobil internet ayarları nasıl yapılır?

10.07.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bimcell mobil internet ayarları yapmak için uygulanması gereken birtakım adımlar bulunur. Bu adımları doğru bir şekilde gerçekleştirdiğiniz takdirde, Bimcell kullanıcısı olarak interneti normal bir biçimde kullanabilirsiniz. iOS ve Android telefonlar için Bimcell mobil internet ayarları nasıl yapılır?

Bimcell internet ayarları adımları: iOS ve Android telefonlar için Bimcell mobil internet ayarları nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Bimcell APN ayarları
  • Bimcell şebeke ayarları
  • Bimcell internet hızlandırma

Bimcell internet ayarları gerçekleştirmek için bazı adımlar vardır. Bu adımları tamamladığınızda, Bimcell erişim noktası ayarları telefonunuza tanımlanmış olur.

Bimcell internet ayarları alma işlemi için öncelikle INTERNET ONAY yazıp 5555'e ücretsiz bir biçimde SMS göndermeniz gerekmektedir. Erişim hizmetiniz açıldığı andan itibaren kullandığınız internet, tarifeniz üzerinden ücretlendirilir. Telefon internet ayarları böylece gerçekleşmiş olur. Buna ek olarak GPRS ayarlarınızın açık olduğu durumlarda, internete erişebilmek için bir onay iletmeniz gerekir. Bunu da üstteki onay metni ve numara ile gerçekleştirebilirsiniz. Böylece internetiniz erişime açılmış olur ve rahatlıkla kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bimcell APN ayarları

Bimcell üzerinde internet paketiniz varsa kullanabilmeniz için APN ayarları yapmanız gerekir. Bu ayarları da şu şekilde gerçekleştirebilirsiniz:

  • Öncelikle APN ayarları için ayarlar kısmından mobil ağlar bölümüne girmeniz gerekir.
  • Ardından yeni bir APN tanımlamalısınız.
  • Bunu takiben APN isimleri bölümünde ad kısmına Bimcell İnternet, APN kısmına da internet yazmalı ve kaydetmelisiniz.
  • Son olarak telefonu yeniden başlatmanız yeterli olacaktır.

Bu adımlar gerçekleştirildikten sonra Bimcell ağ ayarları telefonda ayarlanmış olur.

Modem kurulumu nasıl yapılır? Modem internet kurulum ayarları nasıl yapılır, TTNET modem kurulumu adımları nelerdir?Modem kurulumu nasıl yapılır? Modem internet kurulum ayarları nasıl yapılır, TTNET modem kurulumu adımları nelerdir?

Bimcell şebeke ayarları

Operatör firmalarının sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için şebeke ayarlarının doğru yapılandırılması gerekir. Bu noktada ilgili ayarlamaları uygulamak için telefonun 'mobil ağlar' bölümünden yararlanılır. Bimcell çekim gücü ayarları 'şebeke modu ayarları' adına sahip ilgili bölümden yapılır. Akıllı telefonunuzla ya da SIM kartınızla size uygun şebekeyi seçtiğinizde çekim gücü sorununu ortadan kaldırabilirsiniz. Bu ayarı gerçekleştirdiğinizde Bimcell hat ayarları yapılmış olur ve telefonunuzda Bimcell hattınızı rahatlıkla kullanmaya başlayabilirsiniz.

Modem ışıkları yanıyor ama internet yok: Modemi yeniden başlatma ve sıfırlama nasıl yapılır?Modem ışıkları yanıyor ama internet yok: Modemi yeniden başlatma ve sıfırlama nasıl yapılır?

Bimcell internet hızlandırma

Burada anlatılacak maddeler, Bimcell'den ziyade daha çok tüm operatörlerde geçerlilik gösterir. Bimcell internet hızlandırmanın yolları şu şekildedir:

Telefonu yeniden başlatmak: Eğer telefonunuzu hiç kapatmıyorsanız ve devamlı açık kalıyorsa, internetiniz bir yavaşlamaya maruz kalabilir. Bu nedenle kısa bir süre açıp kapatmak telefonunuz için iyi bir tercih olabilir.

Bazı uygulamaları kullanım dışı bırakmak: Telefonunuza çok sayıda uygulama yüklerseniz, bu uygulamalar arka planda çalışarak internetinizi kullanabilir ve internette yavaşlamaya yol açabilir.

SIM kartı söküp çıkarmak: Telefonu kapatıp SIM kartı söküp çıkarmak ve tekrardan başlatmak da internet hızına katkı sağlayabilir.

Bimcell internet yapılandırma ayarları ile telefonunuzda artık internetinizi kullanmak için hazır duruma gelirsiniz. Uygulanan tüm işlemlerle birlikte aynı zamanda Bimcell servis ayarları telefonunuza tanımlanmış olur.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayraktar AKINCI filosu bir arada görüntülendiBayraktar AKINCI filosu bir arada görüntülendi
Necati Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! Sarallar...Necati Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! Sarallar...
Metroda siyahi aileye ırkçı saldırı Metroda siyahi aileye ırkçı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul dün gece uyuyamadı, yeni uyarı geldi!

İstanbul dün gece uyuyamadı, yeni uyarı geldi!

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamın her eşyayı yalama hastalığı var! Dışarıda utanıyorum"

Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamın her eşyayı yalama hastalığı var! Dışarıda utanıyorum"

Bayramda çalışan herkesi ilgilendiriyor! Fazla mesai...

Bayramda çalışan herkesi ilgilendiriyor! Fazla mesai...

Her şey 3 dakika içinde yaşandı

Her şey 3 dakika içinde yaşandı

Deniz mahsullü lahmacun: 395 TL

Deniz mahsullü lahmacun: 395 TL

İlginizi Çekebilir

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Geri sayım başladı! Fragmanı bile güldürmeye yetti

Geri sayım başladı! Fragmanı bile güldürmeye yetti

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.