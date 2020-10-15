Bimcell müşteri hizmetleri, çağrı merkezi numarası

1995 yılından beri hizmetinizde olan BİM süpermarket zincirinin aynı kalite ve hizmet anlayışıyla sunduğu BİMCell markası 2012 yılında yola çıktı. BİMCell sizlere iletişim kalitenizden ödün vermeden uygun fiyatlı bir operatör seçeneği sunuyor. Yüksek çekim gücü ve avantajlı kampanyalarıyla BİMCell’e geçmek için Türkiye çapındaki 6000’i aşkın BİM mağazasında işleminizi yapabilir, abone olduktan sonra bimcell.com.tr internet adresini kullanarak işlemlerinizi sürdürebilirsiniz. İnternet üzerinden yeni abonelik açtırmak ve var olan aboneliğinizle ilgili bilgi almak; öneri, şikâyet ve talepte bulunmak, operatörünüzle ilgili her türlü işlemi gerçekleştirmek için BİMCell müşteri hizmetleri numarası kaçtır, müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır? İşte BİMCell müşteri hizmetleri no ve diğer iletişim bilgileri…

BİMCell İletişim Bilgileri

BİMCell Müşteri Hizmetleri Tel No