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Bimcell müşteri hizmetleri, çağrı merkezi numarası

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2020 15:28 | Son Güncelleme

BİM, yıllardır güvenle tercih edilen bir süpermarket zinciridir. BİM'in aynı güven ve kalite taahhüdüyle hizmetinize sunduğu BİMCell sevdiklerinize ulaşmanın en rahat ve ekonomik yollarından biridir. BİMCell aboneliğiniz ve çeşitli bilgilendirmeler için ihtiyacınız olan BİMCell telefon ve iletişim bilgilerine dair her şey bu yazıda. İşte BİMCell müşteri hizmetleri bilgileri…

Bimcell müşteri hizmetleri, çağrı merkezi numarası

İçindekiler

  • BİMCell İletişim Bilgileri

1995 yılından beri hizmetinizde olan BİM süpermarket zincirinin aynı kalite ve hizmet anlayışıyla sunduğu BİMCell markası 2012 yılında yola çıktı. BİMCell sizlere iletişim kalitenizden ödün vermeden uygun fiyatlı bir operatör seçeneği sunuyor. Yüksek çekim gücü ve avantajlı kampanyalarıyla BİMCell’e geçmek için Türkiye çapındaki 6000’i aşkın BİM mağazasında işleminizi yapabilir, abone olduktan sonra bimcell.com.tr internet adresini kullanarak işlemlerinizi sürdürebilirsiniz. İnternet üzerinden yeni abonelik açtırmak ve var olan aboneliğinizle ilgili bilgi almak; öneri, şikâyet ve talepte bulunmak, operatörünüzle ilgili her türlü işlemi gerçekleştirmek için BİMCell müşteri hizmetleri numarası kaçtır, müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır? İşte BİMCell müşteri hizmetleri no ve diğer iletişim bilgileri…

BİMCell İletişim Bilgileri

BİMCell Müşteri Hizmetleri Tel No

  • BİMCell kalitesi ve farkıyla tanışmak isteyen herkes için BİMCell müşteri hizmetleri telefon numarası: 444 4 551. BİMCell müşteri hizmetleri telefonuyla iletişime geçebilirsiniz. Her türlü şikâyet, öneri ve sorunlarınızda 7 gün 24 saat sizinle iletişimde olan müşteri hizmetleri yetkilileri, kesintisiz iletişimin sürmesi için daima hizmetinizde.
  • Eğer BİMCell hattı sahibiyseniz hattınızla 551 numarasını arayarak da BİMCell iletişim müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz. Bu aramalarınız paketinizde her yöne kullanım hakkınız var ise yurt için ücretlendirmesinden düşer. Eğer her yöne konuşma içeren bir paketiniz yoksa bu aramalarda standart BİMCell tarifesi işleme girer.

    BİMCell'de İnternet Üzerinden Yapabileceğiniz İşlemler

  • Eğer BİMCell abonesi değilseniz adresinize en yakın BİM mağazasına ulaşmak ve işlemlerinizi böyle halletmek isterseniz, internet sitesinde mağazaları listeleyebilirsiniz.
  • Eğer halihazırda BİMCell abonesiyseniz onlineislemler.turktelekom.com.tr internet adresi aracılığıyla sisteme giriş yaparak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
  • Sisteme giriş yapabilmek için BİMCell abonesi olmanız gerekmektedir. Tek yapmanız gereken telefonunuzdan "*952#"yi tuşlayarak öğreneceğiniz şifreyi telefon numaranızla birlikte girmek. Böylece online işlemlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz.
  • BİMCell internet sitesi üzerinden kontör yüklemek için de yükleme yapılacak telefon numarasını ve yüklemek istediğiniz miktarı girmeniz yeterli. Böylece internet adresi üzerinden de kontör yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
  • BİMCell tarife ve paketler, konuşma ve internet paketleri, kampanyalar ve yurt dışı hatlarıyla ilgili bütün bilgilere yine BİMCell’in internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
  • BİMCell’e geçtiğinizde BİMCell n kalite ve güvencesiyle sahip olacağınız servisler hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklamanız yeterli.
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