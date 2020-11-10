BİMER şikayet başvurusu nasıl yapılır? ALO 150 hattı

Dilek, ihbar ve şikayet başvurusu yapmak için kullanabileceğiniz BİMER hizmetini ve detaylarını yazımızda sizler için derledik. Nasıl başvuru yapılır? Online işlem yapabilir miyim? BİMER şikayet hattı nedir? BİMER şikayet nasıl yazılır? gibi birçok sorunun cevabını gelin birlikte inceleyelim.

BİMER nedir?

BİMER, Başbakanlık İletişim Merkezi tarafından oluşturulan bir hizmet uygulamasıdır. Vatandaşlar şikayet, ihbar ve dilekçelerini BİMER yoluyla ilgili kanallara ulaştırabilirler. Başbakanlık ve vatandaşlar arasında kurulan bir iletişim ağı gibi düşünülebilir.

BİMER'e başvuru yolları nelerdir?

BİMER’e (Başbakanlık İletişim Merkezi) başvuru yapabilmek için iki ayrı yol kullanılabilir. Online başvuru yoluyla veya BİMER şikayet hattını (ALO 155 hattı) arayarak BİMER şikayet başvurusu, dilekçe başvurusu ve ihbar başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca güncel haliyle CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) olarak hizmet vermeye devam eder. Devlet uzantılı resmi web sitesinden veya e-Devlet yoluyla da başvuru dilekçenizi oluşturabilir ve tüm süreci takip edebilirsiniz.