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BİMER şikayet başvurusu nasıl yapılır? ALO 150 hattı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2020 10:35 | Son Güncelleme

Vatandaşların şikayet, ihbar ve dilek başvurularını başbakanlığa/cumhurbaşkanlığına kolaylıkla iletilmesini sağlayan bir hizmet kanalı olan BİMER hakkında merak ettiğiniz her şeyi sizin için cevaplıyoruz! BİMER şikayet süreci ve detaylarına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

BİMER şikayet başvurusu nasıl yapılır? ALO 150 hattı

İçindekiler

  • BİMER nedir?
  • BİMER'e başvuru yolları nelerdir?
  • BİMER şikayet nasıl yazılır?
  • BİMER başvurusu için gerekli bilgiler
  • BİMER başvurumu nasıl sorgulayabilirim?
  • BİMER şikayeti nasıl yazılmalı?
  • BİMER ALO 155 hattı nedir?

Dilek, ihbar ve şikayet başvurusu yapmak için kullanabileceğiniz BİMER hizmetini ve detaylarını yazımızda sizler için derledik. Nasıl başvuru yapılır? Online işlem yapabilir miyim? BİMER şikayet hattı nedir? BİMER şikayet nasıl yazılır? gibi birçok sorunun cevabını gelin birlikte inceleyelim.

BİMER nedir?

BİMER, Başbakanlık İletişim Merkezi tarafından oluşturulan bir hizmet uygulamasıdır. Vatandaşlar şikayet, ihbar ve dilekçelerini BİMER yoluyla ilgili kanallara ulaştırabilirler. Başbakanlık ve vatandaşlar arasında kurulan bir iletişim ağı gibi düşünülebilir.

BİMER'e başvuru yolları nelerdir?

BİMER’e (Başbakanlık İletişim Merkezi) başvuru yapabilmek için iki ayrı yol kullanılabilir. Online başvuru yoluyla veya BİMER şikayet hattını (ALO 155 hattı) arayarak BİMER şikayet başvurusu, dilekçe başvurusu ve ihbar başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca güncel haliyle CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) olarak hizmet vermeye devam eder. Devlet uzantılı resmi web sitesinden veya e-Devlet yoluyla da başvuru dilekçenizi oluşturabilir ve tüm süreci takip edebilirsiniz.

İnternet üzerinden (online) BİMER başvurusu nasıl yapılabilir?
İnternet üzerinden BİMER başvurusu yapmak istiyorsanız “http://www.bimer.gov.tr” adresine girmeniz gerekir. Güncel haliyle bu siteyi arama motorundan arattığınızda veya direkt tarayıcıdan girmeye çalıştığınızda sizi “http://www.cimer.gov.tr” adresine yönlendirecek.
Sayfa yüklendikten sonra sağ tarafta bulunan mini formu kişisel bilgilerinizle doldurmanız gerekiyor. Burada “başvuru yap” butonu ile işleme devam edebileceğiniz gibi e-Devlet üzerinden başvuru seçeneğini de tercih edebilirsiniz.

Form üzerindeki ilgili kısma cep telefonu numaranızı girip “onay kodu gönder” dediğinizde telefonunuza bir onay kodu gelecek. Bu kodu açılan sayfaya giriş yaparak işlemlerinize devam edebilirsiniz.

İsterseniz e-Devlet yoluyla da BİMER başvurusunda bulunabilirsiniz. Yapılan başvuruların değerlenmeye alınması için T.C. kimlik numarası, ad-soyad ve adres bilgilerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde girilmesi zorunludur.

BİMER şikayet nasıl yazılır?

BİMER şikayet etme amacıyla kullanılacaksa takip etmeniz gereken birkaç adım var. BİMER’in web sitesine giriş yaptığınızda sağ üstte çıkan başvuru yap butonuna basmanız gerekmektedir.

BİMER şikayet forumları gibi sitelerden başvuru yapamazsınız. Online başvuru yapmak isterseniz sadece e-Devlet’ten veya BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi)’in kendi sitesinden başvuru yapılabilmektedir.

e-Devlet ile BİMER şikayet başvurusu

e-Devlet üzerinden işlem yapabilmek için tercihinize göre CİMER online web sitesinden giriş yapabileceğiniz gibi direkt olarak https://www.turkiye.gov.tr/ adresine gidip buradan da işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

e-Devlet ile şikayet, istek, öneri başvuruları için bu adımlara izleyebilirsiniz:

  • T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet’e giriş yapın.
  • Arama kısmına BİMER yazın.
  • Karşınıza “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı/Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Başvuru Sorgulama” şeklinde bir başlık gelecek, buna tıklayın.
  • Eğer daha önce hiç başvuru yapmadıysanız şöyle bir uyarı alacaksınız: “Başvurunuz bulunmamaktadır. Başvuruda bulunmak için Yeni Başvuru düğmesine basınız.”
  • Sağ üst tarafta bulunan “Yeni Başvuru” butonuna tıkladığınızda “Uygulamaya Git” yazılı yeni bir buton karşınıza gelecek. Buna da tıklayın.

BİMER başvurusu için gerekli bilgiler

https://www.cimer.gov.tr/Basvuru sayfasına yönlendirileceksiniz. e-Devlet ile giriş yaptığınız için bütün bilgileriniz otomatik yazılı olarak gelecek. Ekranda T.C. kimlik no, ad - soyad, adres, il, ilçe ve cep telefonu numaranız yazılı gelecek.
Ayrıca doldurmanız gereken bilgiler ise; eğitim durumu, e-posta ve e-posta tekrarı.
Burada e-posta yazmanız zorunlu tutuluyor. Yazmadığınızda işlemlere başlayamıyorsunuz.
Ayrıca sayfa üstünde yer alan kısımdan başvuru tipini seçmeniz gerekiyor.

Başvuru tipleri:

  • İstek
  • Görüş öneri
  • İhbar
  • Şikayet
  • Bilgi edinme hakkı
  • Teşekkür

Şikayet başvurusu oluşturmak için buradan “şikayet” yazılı olanı işaretlemeniz gerekiyor. Sonrasında ise “ileri” butonuna tıklamalısınız.
Maksimum 3000 karaktere kadar olan mesajınızı buradan yetkililere ilatebilirsiniz. Dilerseniz “Dosya Seçiniz” butonu ile bilgisayar veya telefonda olan bir dosyayı da yükleyebilirsiniz.
Sonrasında “ileri” diyerek başvuruyu tamamlama aşamasına geçebilirsiniz.
Bu aşamadan sonra başvurunuzu sorgulama ekranından takip edebilirsiniz.

İhbar başvurularında kimliğimi gizleyebilir miyim?
BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) web sitesi üzerinden ihbar başvurusunda bulunurken kimlik bilgilerinizi saklamak istediğinize dair kutucuğu işaretlemeniz halinde başvurunuzu sadece BİMER yetkilileri görebilir. İhbar ettiğiniz kurumlar kimliğinizi göremez.

BİMER başvurumu nasıl sorgulayabilirim?

BİMER’e şikayet başvurusunda bulunduğunuzda, başvurunuz BİMER yetkilileri tarafından dikkatlice incelenmektedir. BİMER’in web sitesinde bulunan başvuru sorgula butonuna tıklayarak başvuru durumunuzu öğrenebilirsiniz. Başvuru durumunuz sorgularken T.C. kimlik numaranızı ve başvuru numaranızı girmeniz gerekmektedir. Ayrıca e-Devlet üzerinden de başvuru durumunu ve başvuru sonucunu görüntüleyebilirsiniz.

BİMER şikayeti nasıl yazılmalı?

BİMER veya yeni adıyla CİMER için yapılacak şikayet ve taleplerde, mümkün oldukça gereksiz detaylara girmeden açık ve net anlatımlar yapılmalıdır. Hazırlayacağınız başvuru dilekçesi ne kadar anlaşılır olursa şikayetin sonuçlanması da hızlı olabilir.

BİMER şikayetinizi yazararken aşağıdaki üç maddeye dikkat edebilirsiniz:

  • Açık, net, anlaşılır olmalı.
  • İmla ve yazım kurallarına dikkat edilmeli.
  • Dilekçe kurallarına uygun olmalı.

BİMER şikayet örneği:

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM
MERKEZİ MAKAMINA;
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06550 Beştepe – ANKARA

BAŞVURAN : Ad, Soyad, adres ve iletişim bilgileri
TALEP KONUSU :
AÇIKLAMALAR :

1-…
2-…

Bu kısımda gerekli açıklamayı ve şikayet durumunu tek paragraf halinde veya maddeli olarak yazabilirsiniz.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, ilgili sorunun giderilmesi
saygılarımızla arz ve talep ederim. …/…/…

Açıklama ve talep kısmını, ilgili şikayet veya başvuru çeşidine göre uygun şekilde düzenleyebilirsiniz.

BİMER ALO 155 hattı nedir?

BİMER’e İnternet üzerinden başvuru yapmak istemeyen veya yapamayan vatandaşlar, ALO 155 hattını tercih edebilirler. ALO 155 hattı yoluyla dilek talep ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. BİMER şikayet hattını kullanarak şikayetlerinizi kolaylıkla bildirebilirsiniz.

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