Bin 121 Türk’ten biri de o

Gökhan ARTAN/İSTANBUL, (DHA)- Amerika Birleşik Devletleri son 10 yılda branşlarında üstün yetenekli bin 121 Türk’e üstün yetenek vizesi vererek ülkesinin kapılarını bu kişilere açtı. Bilim, sanat, eğitim, iş ve spor alanlarında üstün yeteneğe sahip olanlara verilen vizeden alanlardan biri de bu yıl Hollywood yapımı Branded filminde başrol oynayan Esin Varan oldu.Yetenek vizesi olduğu için kolay alınan bir vize olmadığını belirten Esin Varan, “Daha çok yaratıcılıkla alakalı bir vize.Aşçı, müzisyen, takı tasarlayan olarak da üstün yetenek vizesi alanlar var" dedi.

ABD her yıl bilim, sanat, eğitim, iş ve spor alanlarında üstün yeteneğe sahip olanlara “O” kategorisi olarak adlandırdığı üstün yetenek vizesi vererek bu kişilere kapılarını açıyor. Geçtiğimiz yıl dünya genelinde toplam 17 bin kişiye verilen üstün yetenek vizesinden alan Türk sayısı ise 129 oldu.1997-2007 yılları arasında bin 121 Türk üstün yetenek vizesi aldı.O kişilerden biri de oyuncu Esin Varan oldu. American Academy of Dramatic Arts’a burslu seçilen ilk 30 kişiden biri ve bu bursu kazanan ilk Türk olan Esin Varan, Marmara Ünivesitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu… Bu yıl Hollywood yapımı Branded filminde başrol de de oynayan 30 yaşındaki oyuncu Varan Broadway’de de sahne aldı. Varan, New York’ta sahnelenen oyununu izlemeye gelen Tony Ödüllü yazar Douglas Carter Beane’den Broadway’de sahnelenecek yeni oyunu için teklif alıp oynadı.