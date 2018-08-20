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"Bin 200 delegesini sayamayanlar döviz kurunda akıl vermeye çalışıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.08.2018 15:44 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: - "İki ay içinde bin 200 tane delegesini sayamayanlar, bize döviz kurunda akıl vermeye çalışıyorlar. Doğrusu biz bunları biliyoruz, hiç umurumuzda bile değiller" - "Biz onurlu bir milletiz. Ekonomimize yapılan saldırıyı bayrağımıza, ezanımıza yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Bunun karşısında dimdik durmaya kararlıyız"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "İki ay içinde bin 200 tane delegesini sayamayanlar, bize döviz kurunda akıl vermeye çalışıyorlar. Doğrusu biz bunları biliyoruz, hiç umurumuzda bile değiller." dedi.

AK Parti İl Başkanlığının Mimar Sinan Parkı'nda düzenlediği bayramlaşma programında konuşan Özhaseki, Türkiye'nin çok önemli badireleri atlatarak bugünlere geldiğini söyledi.

Türkiye'yi yok etmek isteyenlerin bu zamana kadar girişmedikleri oyun kalmadığını, son olarak da Türkiye'yi ekonomik manada boğmaya çalıştıklarına dikkati çeken Özhaseki, şunları dile getirdi:

"2-3 yıl içinde bulunduğumuz ortamda bize yönelik ekonomik darbe girişiminde bulunuluyor. Emin olun ki 2-3 yıldır, 'Türkiye'ye gitmeyin, Türkiye'ye yatırım yapmayın, ortaklığınız varsa yönetim kurulu toplantılarını İstanbul'da yapmayın, orası terör ülkesi, oraya bir kuruş kredi vermeyin.' diye çığlık atanların, şimdi çok net olarak kim tarafından kontrol edildikleri ortaya çıktı. Böyle dönemlerde bize düşen birlik olmak, beraber olmak, onlara karşı mücadele vermek. İktidarıyla, muhalefetiyle ama ne yazık ki bizim muhalefet yine buradan kendisine bir iş çıkar mı diye bekliyor.

Batı'nın tüm Türk milletine yapmış olduğu, bağımsızlığımıza karşı yapılmış olan bu hain saldırı karşısında 'Acaba buradan bir çıkar elde edebilir miyim, dövizin oynamalarından, kur farklılıklarından iktidara vurabilir miyim?' Böyle bir garip çıkarcı anlayışın peşinden koşuyorlar. İki ay içinde bin 200 tane delegesini sayamayanlar, bize döviz kurunda akıl vermeye çalışıyorlar. Doğrusu biz bunları biliyoruz hiç umurumuzda bile değiller."

- "Onlar eski Türkiye özlemi içindeler"

ABD'nin gerçek yüzünün ortaya çıktığını belirten Özhaseki, "(ABD) Son seçimlerde başlarına garip bir adam geldi. Ağzı oynuyor, gözü oynuyor. Saçı bir tarafa uçuyor, kulağı bir tarafa gidiyor. Savaşmadığı bir ülke yok, herkesle savaşıyor. Çin'e laf atıyor, Rusya'ya laf atıyor, Kore'den vazgeçiyor, Afrika ülkelerine dönüyor. Oradan dönüyor AB ülkelerine." diye konuştu.

ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson konusuna da değinen Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:

"(Trump) Bu arada onun da elinde kullandığı bir tane rahibi var. Bize göre, delillere göre, adam İzmir'de papaz gözüküyor ama Güneydoğu'daki PKK'lılarla zafer işaretleri çekiyor. Her türlü gizli toplantının içinde. 'Bu adamı bırakacaksınız da bırakacaksınız.' diyorlar. Niye bırakacağız? Çok muhterem bir din adamıymış. O muhterem din adamı Amerika'da otursaydı da sizi irşad etse daha iyi olurdu. Bizde ne işi var onun? Güneydoğu'da ne işi var onun? Biz elbetteki hukuk dosyasına karışacak halimiz yok ama bu sözlere de karnımız tok. Senelerce bu milletin üzerinde oynadılar, ameliyat yapmaya çalıştılar. Bunların ne niyetle buraya geldiklerini iyi biliyoruz. Hukuk ne ise o olacak, adalet ne derse o olacak.

Başka kimsenin kuşkusu olmasın. Bir taraftan Evangelist selam çakacaksın oyları garantiye almak için, bir taraftan da müttefik dediğin bir ülkeye olmadık hainlikler yapacaksın. Onlar eski Türkiye özlemi içindeler yani ne derlerse 'hazır ol'a geçecek, 'Evet, emredin, biz de yapalım.' diyen adamları istiyorlar. Ekonomisi zayıf, para aldığı için de emir alacak bir Türkiye istiyorlar ama bu geçti. Şimdi AK Parti var, Recep Tayyip Erdoğan var, Allah'a hamdolsun. Biz onurlu bir milletiz. Ekonomimize yapılan saldırıyı bayrağımıza, ezanımıza yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Bunun karşısında dimdik durmaya kararlıyız."

Konuşmaların ardından Özhaseki, partililerle bayramlaştı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Kayseri

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