"Bin 200 delegesini sayamayanlar döviz kurunda akıl vermeye çalışıyor"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "İki ay içinde bin 200 tane delegesini sayamayanlar, bize döviz kurunda akıl vermeye çalışıyorlar. Doğrusu biz bunları biliyoruz, hiç umurumuzda bile değiller." dedi.

AK Parti İl Başkanlığının Mimar Sinan Parkı'nda düzenlediği bayramlaşma programında konuşan Özhaseki, Türkiye'nin çok önemli badireleri atlatarak bugünlere geldiğini söyledi.

Türkiye'yi yok etmek isteyenlerin bu zamana kadar girişmedikleri oyun kalmadığını, son olarak da Türkiye'yi ekonomik manada boğmaya çalıştıklarına dikkati çeken Özhaseki, şunları dile getirdi:

"2-3 yıl içinde bulunduğumuz ortamda bize yönelik ekonomik darbe girişiminde bulunuluyor. Emin olun ki 2-3 yıldır, 'Türkiye'ye gitmeyin, Türkiye'ye yatırım yapmayın, ortaklığınız varsa yönetim kurulu toplantılarını İstanbul'da yapmayın, orası terör ülkesi, oraya bir kuruş kredi vermeyin.' diye çığlık atanların, şimdi çok net olarak kim tarafından kontrol edildikleri ortaya çıktı. Böyle dönemlerde bize düşen birlik olmak, beraber olmak, onlara karşı mücadele vermek. İktidarıyla, muhalefetiyle ama ne yazık ki bizim muhalefet yine buradan kendisine bir iş çıkar mı diye bekliyor.