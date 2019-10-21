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Bin 200 derecelik sıcaklıkta hayal gücünü cama yansıtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 11:19 | Son Güncelleme

Babasını cam fabrikasında ziyaretinde mesleğine hayran olan Mehmet Kömürcü, 25 yıldır bin 200 derecelik sıcaklıkta maharetini camla birleştiriyor - Cam ustası Mehmet Kömürcü: - "Bir avuç kum evinize avize olabiliyor, vazo olabiliyor. Sihir gibi işte ben daha çok bunu seviyorum" - "Bu bir tutku ve hayal gücünüz ne kadar iyi olursa o kadar iyi usta olabiliyorsunuz"

İSTANBUL (AA) - MUHAMMED GENCEBAY GÜR - Beykoz'daki bir cam fabrikasında çalışan babasını ziyaretinde, camdan üretilen farklı ürünleri görerek hayran olan Mehmet Kömürcü, 25 yıldır bin 200 derecelik sıcaklıkta cam ustalığı yapıyor.

Fabrika ziyaretinde yapılan işleri dikkatle inceleyen ve yüksek sıcaklıkta camın aldığı akışkan hali hayretle izleyen Kömürcü, cam ustası olmaya karar verdi.

Hep bir cam atölyesi sahibi olmanın hayalini kuran ve daha sonra bu hayali gerçekleştiren Kömürcü, 25 yıldır bin 480 derecede erittiği camı, hayal gücü ve maharetiyle bin 200 derecede ürünlere dönüştürüyor.

AA muhabirine, "Bu bir tutku ve hayal gücünüz ne kadar iyi olursa o kadar iyi usta olabiliyorsunuz." diyen Kömürcü, camın diğer ürünlere dönüşme serüvenine çocukluğundan beri ilgi duyduğunu söyledi.

Kömürcü, cama şekil verirken, bir ürün ortaya çıkartırken mutlaka hedef belirlenmesi ve taslak çizimlerin olması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çalışmak için pipo gerekiyor. Bir metre 20 santim uzunluğunda camı fırından çıkardıktan sonra kontrol etmemizi sağlıyor. Cama şekil verirken, kepçe gerekiyor. İçi oyuktur ve ahşaptır, bunun çeşitli boyutları var. Bununla cama şekil verip bir yandan da üfleme işlemi yapabiliyoruz. Daha sonra maşa, makas, cımbız gibi eşyalar var. Aslında en önemli malzeme gazete kağıdıdır. Bu hem cama parlaklık verir, hem de elinizle şekil verebilirsiniz. Aslında bir cam ustasının en iyi yardımcısı gazete kağıdıdır."

- "Isıyla ciddi bir mücadele veriliyor"

Kömürcü, camın yüksek ateşte ısıtıldıktan sonra aldığı akışkan halin kendisini çok etkilediğini vurguladı.

Babasının yanında gittiğinde insanların cama dokunmaya çalıştığını gördüğünü, bu sırada ısıyla ciddi bir mücadele verildiğini belirten Kömürcü, şöyle devam etti:

"Ne istenirse aslında camla onu yapabiliyorsunuz, bu biraz da yeteneğinizle alakalı bir durum. Bir camı yaparken, ustanın bir işi elbette var ama herkesin yapabileceği bir şeyler var. Bunlar birleşince ortaya bir ekip çalışması çıkıyor. Bir avuç kumdan keskin bir madde ortaya çıkıyor. Sonra siz bu keskin maddeyi yakan bir maddeyle, ateşle bir araya getirip şekil veriyorsunuz. Belki gündelik hayatta kullanılacak bir malzeme haline getiriyorsunuz. Bir avuç kum evinize avize olabiliyor, vazo olabiliyor. Sihir gibi işte ben daha çok bunu seviyorum."

Kömürcü, camcılığın artık ölmeye yüz tutmuş mesleklerden biri haline geldiğini ifade etti.

Açtıkları atölyeyle insanlara örnek olmaya çalıştıklarını dile getiren Kömürcü, "İnsanlar bu işi yapsın istiyoruz. 60'lı ve 70'li yıllardaki cam etkisini yeniden oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
cam işçiliği

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