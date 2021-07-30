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Bin 200 kişinin çalıştığı çivi fabrikasında büyük yangın

30.07.2021 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de bin 200 kişinin çalıştığı çivi ve vida üretimi yapılan fabrikada çıkan büyük yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bin 200 kişinin çalıştığı çivi fabrikasında büyük yangın

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Nacarlı Mahallesi’ndeki Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir çivi üretim fabrikasında kimyasal bölümünde (boya, tiner) büyük çaplı yangın meydana geldi.

SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, ilk etapta bölge içerisindeki söndürme ekipleri, ardından Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, MTOS Bölgesine ait itfaiye ekipleri, polis TOMA’sı müdahale etti. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken, yangın fabrikanın büyük bölümünü etkisi altına aldı. Bin 200 kişinin çalıştığı fabrikada 3 kişi dumandan etkilendi.

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"10-15 MİLYON ZARAR VAR"

Akdeniz Sertel Çivi Tel Limitet A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Servet Dövenci, zararın 10-15 milyon arasında olduğunu, can kaybının olmadığını söyledi. Dövenci, “Kimyasal depoda bir yangın çıktı. Çok şükür hiçbir arkadaşımızın en ufak bir zarar almadılar. Fabrikanın depo tarafından hasar var. İtfaiyeler zamanında geldiler. Çok şükür yangın büyümeden müdahale ettiler. Bu fabrikada bin 200 kişi çalışıyor. Fabrikanın depoları yandı. Kimyasal tarafları yandı. Üretim tarafından çok şükür bir şey yok. Şuanda 10-15 milyon zarar var. Tüm fabrikanın kimyasal depoları, malzeme depoları yandı. Büyük oranda çiviler, vidalar yandı. Yapacak bir şey yok” dedi. (İHA)

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yangın Mersin
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