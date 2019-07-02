Bin 200 metrekarelik tek parça taban mozaiği görücüye hazırlanıyor

Zengin mozaikleriyle ünlü kentte, bin 200 metrekare alanı kaplayan ve o dönemlerde "kamu alanı" olarak kullanıldığı düşünülen mozaik, devasa büyüklüğü, üzerindeki geometrik şekilleri ve birbirini tekrar etmeyen figür içeriğiyle göz dolduruyor.

Merkez Antakya ilçesinde 5 yıldızlı otel yapımı için başlatılan temel kazma çalışmaları sırasında ortaya çıkan ve milattan sonra 6. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen tek parça taban mozaiğinin sergilenmesi için 9 yıldır yürütülen çalışmalar sona yaklaştı.

- "Dünyanın tek parça ve en büyük taban mozaiği"

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Nalan Çopuroğlu Yastı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıllık hummalı çalışmanın sonuna geldiklerini söyledi.

Kazı çalışmaları sırasında çok sayıda eserin gün yüzüne çıkarıldığını aktaran Yastı, en önemli ve ünik eserin ise bin 200 metrekare alanı kaplayan taban mozaiği olduğunu ifade etti.

Bu eserin, birçok mozaiğin daha sergileneceği müzenin gözdesi olacağının altını çizen Yastı, şöyle devam etti:

"Antakya'nın antik çağlardaki kent dokusunun bilinir olan kısmı, evlerin ve villaların taban mozaikleridir. Dolayısıyla burada taban mozaikleriyle karşılaşmak bizi hiç şaşırtmadı. Bu eser de bir kere daha Antakya mozaiklerinin Türkiye'nin ve dünyanın en iyi ve en kaliteli mozaikleri olduğunu belgeledi. Buradaki çalışma 17 bin metrekarelik bir alanda yapıldı. Antiokhaeia Antik Kenti'nin çekirdek dokusunda bulunan bir alan. Dolayısıyla burada villalar da kamusal alanlar da vardı. Bin 200 metrekareye yakın tek parça mozaiğin, büyük bir kamusal alanın taban mozaiği olduğunu düşünüyoruz."