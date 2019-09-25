HABER

Bin 200 öğrenci aynı anda kitap okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 21:13 | Son Güncelleme

Bin 200 öğrenci aynı anda kitap okudu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde bin 200 lise öğrencisi farkındalık için aynı anda kitap okudu.

Sivas Valiliği himayesinde yürütülen "Sivas için kitap vakti" projesi kapsamında, Şehitlik Parkı'nda lise öğrencileri için kitap okuma saati etkinliği gerçekleştirildi.

Zara Kaymakamı Mehmet Sayın'ın da kitap okuduğu etkinliğe bin 200 öğrenci katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Ahmet Karakuş, yaptığı açıklamada, Sivas Valiliği himayesinde güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinlikle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Karakuş, "Projeyle ilçemizde öğrencilerimiz ve halkımız arasında kitap okumayı yaygınlaştırmayı hedefledik." dedi.

Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı
Binlerce tavuk ölü bulunmuştu! Mahalle karantinaya alındıBinlerce tavuk ölü bulunmuştu! Mahalle karantinaya alındı
GÜNCELLEME - Camideki kurşun levhaları çalmaya çalışanlara suçüstüGÜNCELLEME - Camideki kurşun levhaları çalmaya çalışanlara suçüstü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kitap Okuma Sivas

En Çok Okunan Haberler

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' açıklaması

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Bacakları yüzünden sosyal medyanın diline düştü

Bacakları yüzünden sosyal medyanın diline düştü

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

31 Mart seçimleriyle ilgili flaş gelişme!

31 Mart seçimleriyle ilgili flaş gelişme!

'Arabada yarım saat bekletildim'

'Arabada yarım saat bekletildim'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seyir halindeki lüks araç alev alev yandı

Seyir halindeki lüks araç alev alev yandı

6 bin tavuk ölüsünün bulunduğu mahalle karantinaya alındı

Binlerce tavuk ölü bulunmuştu! Mahalle karantinaya alındı

Malatya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber! Ölü ve yaralılar var

55 yıldır böylesi görülmedi! Ege'yi vurdu

55 yıldır böylesi görülmedi! Ege'yi vurdu

Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak uyarısı

İstanbul'da Silivri açıklarında 3 büyüklüğünde deprem

Silivri açıklarında bir deprem daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.