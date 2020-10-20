HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bin 300 yıllık 'Anıt Ağaç'ın zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderilecek

Bin 300 yıllık 'Anıt Ağaç'ın zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 15:48 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesinde ’Anıt Ağaç’ olarak tescil edilen bin 300 yıllık zeytin ağacının hasat edilen meyvesi ve zeytinyağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilecek.

Bin 300 yıllık 'Anıt Ağaç'ın zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderilecek

Gövde çapı 6 metre 28 santimetre olan, ilçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Haydarköy Mahallesi’ndeki zeytin ağacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sonucu, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı ile ’Anıt Ağaç’ olarak tescil edildi. 10 Şubat 2010 tarihinde ise bin 300 yıllık olduğu belirlendikten sonra bölgeye gidenlerin uğrak yeri haline gelen ağacın meyvesi bugün hasat edildi.
Hasat etkinliğine Mut Kaymakamı Muammer Köken, Belediye Başkanı Volkan Şeker, Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Mut Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Osman Çelik, Mut Ziraat Oda Başkanı Hıdır Kar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bin 300 yıllık anıt zeytin ağacının hasadına ilçe Müftüsü Mustafa Öztürk’ün duasıyla başlandı. Duadan sonra zeytinler toplandı.

Etkinlikte konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, hasadın hayırlara vesile olmasını diledi.

1

'ANNE SÜTÜNE EŞDEĞER'

Kaymakam Muammer Köken ise konuşmasında, "Sağlık zeytinden zeytin Mut’tan. Herkes Mut zeytinini bu pandemi dolaysıyla kullansın çünkü sağlığın bileşenleri zeytinde bulunuyor. Anne sütüne eşdeğer. Son bir müjdeyle sözümü bitirmek istiyorum. İlçemizde zeytin gen merkezi oluşturulacak. Orman Bölge Müdürlüğümüz ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bu konuda protokolü imzaladılar önümüzdeki hafta içinde Hacınuhlu Mahallesindeki bir arazide yer düzeltmesi yapılacak” dedi.

Belediye Başkanı Volkan Şeker de, “Biz bu bin 300 yıllık zeytin ağacımızın yıllarca var olmasının duasını ediyoruz. Devletimiz de bu zeytin ağacı gibi uzun yıllar var olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

2

'CUMHURBAŞKANIMIZA TAKDİMDE BULUNACAĞIZ'

AK Parti Mut İlçe Başkanı Soner Solak ise bin 300 yıllık anıt ağacının meyvesinin ve zeytinyağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edileceğini belirterek, "Geçen sene de Cumhurbaşkanımıza elimizle teslim etmiştik. Demiştik ki ’Cumhurbaşkanım Allah bu ağaca verdiği ömür gibi inşallah devletimize de size de ömür verir ve hep hizmet edersiniz.’ Yine aynı duygularla bugün bu ağaçtan meyveleri toplayacağız. İnşallah Cumhurbaşkanımıza da buradan bir takdimde bulunacağız. Allah sağlıkla sıhhatle nice memlekete hizmetler verebilsin diye” dedi.
Konuşmaların ardından hep birlikte zeytin hasadı yapıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzeyi gören telefonuna sarıldı! Yüzeyi gören telefonuna sarıldı!
Antalya'ya kış gelmek bilmiyor! Fotoğraflar bugün çekildiAntalya'ya kış gelmek bilmiyor! Fotoğraflar bugün çekildi
2020 sağlık ocağı çalışma saatleri!2020 sağlık ocağı çalışma saatleri!
En Çok Okunan Haberler
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
Diğer Haberler
İstanbul'da koronavirüs denetimi! Taksici bakın kendini nasıl savundu
İstanbul'da koronavirüs denetimi! Taksici bakın kendini nasıl savundu
Antalya'ya kış gelmek bilmiyor! Fotoğraflar bugün çekildi
Antalya'ya kış gelmek bilmiyor! Fotoğraflar bugün çekildi
Yardım parası diyerek Belarus rublesi verip, teminat olarak 1 kilo altın aldılar
1 kilo altın aldılar, karşılığında bakın ne verdiler
İstanbul'da FETÖ operasyonu: Aralarında muvazzaflar da var
İstanbul'da flaş operasyon! Aralarında...
Faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 5 yaralı
Faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 5 yaralı
Radyocu Cem Aslan'ın bıçaklanmasıyla ilgili davada yeni gelişme! Akıl hastası çıktı
Radyocu Cem Aslan'ın bıçaklanmasıyla ilgili davada yeni gelişme! Akıl hastası çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.