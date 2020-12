Bin 365 yıla kadar hapsi istenen Adnan Oktar son savunmasını yaptı

“Ben ta o zamanlar sosyal mesafe uyguluyordum”

Kandilli’de yaşadığı yere kendisiyle tanışmaya gelen kişilere her zaman mesafeli olduğunu, yaşı küçük kız çocuklarını yanlarında aileleri olmadan görmediğini öne süren Oktar, "Ben ta o zamanlar sosyal mesafe uyguluyordum. Çünkü biliyorum iftira atılacağını. Her zaman dikkat ettim. Her zaman da faydasını gördüm" diye konuştu.

“Benim sevmediğim, beni sevmeyen bir insan gitsin zaten”

Örgütün hiyerarşik yapısı olduğuyla ilgili iddialarını da reddeden Oktar, “Benim vaktim yok, niye böyle bir şeyle uğraşayım. Böyle bir şeyi kimse yapmaz demiyorum ama ben yapmam. Böyle bir şeyi yapacağıma eğlenirim, hiç karışmam böyle şeylere. Hiyerarşi diye bir şey yok, samimi bir arkadaş topluluğu var. Arkadaşlarımın da hepsi zengin, bu paralarla ilgili iddialar yalan. Kara para ak parayla işimiz olmaz. Benim bulunduğum yerde insanlar gülmekten yerlere yatar. Yok silahlarla bekliyorlarmış beni falan... Ben silahtan hiç hoşlanmam. Yok efendim örgütten ayrılmak çok zormuş... Benim sevmediğim, beni sevmeyen bir insan gitsin zaten. Ben sıkılırım öyle bir ortamda olmaktan. Gidene güle güle, gelene hoş geldin derim” ifadelerini kullandı.