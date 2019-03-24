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Bin 376 yolcuyla sürüklenen gemi limana çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 18:59 | Son Güncelleme

Norveç’te bin 376 yolcuyla sürüklenen turist gemisi, uzun uğraşlar sonunda Molde limanına çekilebildi.Norveç denizinde birçok ülkeden turist kafilesiyle hareket eden ve Viking Ocean Cruises firmasına ait Vigink Sky isimli kruvaziyer gemi, fırtınada yükselen dalgalar nedeniyle arıza yaptı.

Norveç’te bin 376 yolcuyla sürüklenen turist gemisi, uzun uğraşlar sonunda Molde limanına çekilebildi.
Norveç denizinde birçok ülkeden turist kafilesiyle hareket eden ve Viking Ocean Cruises firmasına ait Vigink Sky isimli kruvaziyer gemi, fırtınada yükselen dalgalar nedeniyle arıza yaptı. Geminin 4 motorundan 3’ü arıza yapınca Finlandiyalı kaptan tek motorla sürüklenmeyi hafifletmek için çalıştı. Dün akşam 4 sıralarında meydana gelen olayda yardım çağrılarıyla birlikte Norveç sahil kurtarma ekipleri botlarla kurtarma çalışmalarına başladı. Fakat 5-6 metreyi bulan dalgalar nedeniyle gece boyunca sadece 100 kişi kurtarılabildi. Sabah saatlerinde helikopterler ile süren kurtarma çalışmalarında öğlen vaktine kadar 479 yolcu kurtarılabildi. Gemi römorkörler tarafından çekilmeye karar verilince Norveç’in Molde limanında hazırlıklar başladı. Römorkörler tarafından çekilmeye başlayan geminin diğer 2 motoru tekrar çalıştırıldı.

Turistler kabusu yaşadı
Geminin alabora olmasına ramak kala çalışmaların olumlu sonuç vermesiyle facianın eşiğinden dönüldü. Geminin içerisindeki yolcular gece boyunca savruldu. Gemiden kurtarılan yolculardan 20’sinin yaralı bu yolculardan 3’nün durumunun ağır olduğu açıklandı. Geminin bugün öğleden sonra limana çekilmesiyle birlikte gemi içerisinde bulunan yolcular ekiplerce tahliye edildi. Birçok yolcunun ayakta tedavi gördüğü bazılarının ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

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