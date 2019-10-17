HABER

Bin 380 öğrenci aynı anda asker selamı vererek, Barış Pınarı’na destek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 11:36 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan Alanyurt Kocatepe Ortaokulunda okuyan bin 380 öğrenci, Mehmetçiğe destek vermek amacıyla okul bahçesinde aynı anda asker selamı vererek, hep bir ağızdan ’Barış Pınarı Harekatı’nda ordumuzun yanındayız’ diye bağırdılar.Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte Türkiye’nin her yerinde Mehmetçiğe destek ve moral vermek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bin 380 öğrenci aynı anda asker selamı vererek, Barış Pınarı’na destek oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan Alanyurt Kocatepe Ortaokulunda okuyan bin 380 öğrenci, Mehmetçiğe destek vermek amacıyla okul bahçesinde aynı anda asker selamı vererek, hep bir ağızdan ’Barış Pınarı Harekatı’nda ordumuzun yanındayız’ diye bağırdılar.
Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte Türkiye’nin her yerinde Mehmetçiğe destek ve moral vermek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İnegöl’de bulunan Alanyurt Kocatepe Ortaokulunda okuyan bin 380 öğrenci okul bahçesinde toplanarak askerlere selam gönderip, hep birlikte "Barış Pınarı Harekatı’nda ordumuzun yanındayız" diye bağırarak destek verdiler. Öğrencilerin yaptığı anlamlı etkinlikte ortaya renkli görüntüler çıktı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kocatepe Ortaokulu Müdürü Mahsuni Canbay, "Bildiğiniz gibi şanlı Türk ordumuz sınırlarımızın ötesinde Suriye’de Türk sancağını dalgalandırmak ve oradaki mazlumlara yardım etmek için oradaki terör örgütü PKK unsurlarını yok etmek için vazifesini yapmak için bulunmakta. Biz de oradaki Mehmetçiğimize Kocatepe Ortaokulu olarak bin 380 öğrencimizle beraber asker selamı yapıp oradaki Mehmetçiğimize asker selamı gönderdik. Onlara moral vermek onların yanında olduğumuz mesajını vermek için bugün bu etkinliği yaptık" diye konuştu.

Bin 380 öğrenci aynı anda asker selamı vererek, Barış Pınarı’na destek oldu

Bin 380 öğrenci aynı anda asker selamı vererek, Barış Pınarı’na destek oldu

Bin 380 öğrenci aynı anda asker selamı vererek, Barış Pınarı’na destek oldu

PARTNERMiami güzeli nefes kestiMiami güzeli nefes kesti
3 kız öğrenciye istismar sanığı öğretmene 54 yıl hapis3 kız öğrenciye istismar sanığı öğretmene 54 yıl hapis
MSB'den dikkat çeken paylaşım!MSB'den dikkat çeken paylaşım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül'den ABD'ye 'Halkbank' tepkisi!

Adalet Bakanı Gül'den ABD'ye 'Halkbank' tepkisi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım

MSB'den dikkat çeken paylaşım!

Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Sınırda eğitim gören öğrencilere nakil hakkı

Sınırda eğitim gören öğrencilere nakil hakkı

Son dakika! İstanbul'da 'emlak' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da 'emlak' operasyonu! Gözaltılar var

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı! Yaralılar var

Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.