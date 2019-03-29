Bin 500 derecede üretiliyor, dünyaya ihraç ediliyor

Türkiye’de kimi zaman kaza, kimi zaman ise hırsızlık olayları ile gündeme gelen rögar kapakları, hurda demirlerin bin 550 derecede eritilerek, yaklaşık 46 saati bulan zorlu ve uzun işleminin ardından hazır hale getiriliyor. Gaziantep’te üretilen rögar kapakları, tüm Türkiye’ye ve dünyaya ihraç ediliyor.

Gaziantep Küsget Sanayi Sitesinde 2002 yılında kurulan Çağdaş Döküm 27 adlı firma 20 personeli ile dünyanın ve Türkiye’nin birçok belediyesine sipariş üzerine kanalizasyon kapağı ile yol ızgaraları üretimi yapıyor. Ülkenin sık sık gündemine gelen rögar kapakları, hurda demirlerine uygulanan oldukça zorlu ve uzun işlemin ardından hazır hale getiriliyor.

Hurda demirden rögar kapağına

Yaklaşık 50 adet rögar kapağı, toplanan yaklaşık 5 ton hurda demirden üretiliyor. Hurda demirler önce 12 saat boyunca elektrikli ocaklarda 1550 derece sıcakta eritilerek, küçük potalara dolduruluyor. Eriyen demirler ise ön potada farklı madenlerle reaksiyona sokuluyor. Döküm aşamasında ise, eritilen demirler daha önceden hazırlanan kalıplara dökülüyor. Hazırlanacak rögar kapağı ya da çerçevenin modeline, büyüklüğüne göre 3-4 saat ile 1 gün arasında bir zaman soğumaya bırakılıyor. Soğuduktan sonra çıkarılan dökümler, tesfiye bölümüne gönderiliyor. Burada yaklaşık 10 saat süren temizleme, tesfiye, boyama ve montaj işleminin ardından ise hazır getiriliyor. Zorlu ve uzun sürecin ardından hazırlanan rögar kapakları ise, sipariş veren inşaat firmaları, yerel yönetimlere ulaştırılmak üzere yola çıkartılıyor.