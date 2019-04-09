HABER

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 11:47 | Son Güncelleme

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 6 yüzyıl dönemine ait olan ve Hz. İsa’dan koruma dilenmesi için hazırlanmış, genellikle hastalık ve çeşitli hastalıklardan korunma sağladığına inanıldığı ve ‘Amuled’ ismi verilen Mısır menşeili 2 adet el yazması kitap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Aldıkları bir istihbaratı değerlendiren ekipler, ellerinde tarihi eser bulunduğu ve bunu satmak isteyen şahısları belirleyen ekipler ardından şüphelilerin kullandığı aracı takibe aldı.

Ardından gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler aracı durdurarak arama yaptı. Aramalarda naylon poşet ve peçeteye sarılı tarihi eser olabileceği değerlendirilen üzerinde değişik altın yaldızlı motiflerin olduğu el yazması 2 adet kitap ele geçirdi. Ardından kitaplar Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlileri tarafından incelendi.

8 KOLLU HAÇ VE 8 KOLLU YALDIZ TASVİRLERİ BULUNUYOR

8 KOLLU HAÇ VE 8 KOLLU YALDIZ TASVİRLERİ BULUNUYOR
Yapılan incelemelerde kitapların el yazması ciltlemesi deri sayfaları erguvan renkli papirüs yapraklardan oluştuğu ve 6. yüzyıl dönemine ait 1500 yıllık olduğu tespit edildi. Döneminde saray tarafından kullanılan orijinal ve tarihi eser kitapların, Hz. İsa’nın monogamının (simge ve harflerle oluşturulan nakış) bulunduğu, 8 kollu haç ve 8 kollu yaldız tasvirlerinin olduğu belirlendi.
Eserlerin Hz. İsa'dan koruma dilenmesi için hazırlanmış, genellikle hastalık, kemgözler ve çeşitli hastalıklardan korunma sağladığına inanıldığı ve Amuled olarak adlandırılan Mısır menşeili eserler oldukları öğrenildi. Operasyonun ardından 4 kişinin gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli polis

En Çok Okunan Haberler

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

2 ay önce evlenmişlerdi! Müjdeli haber geldi

2 ay önce evlenmişlerdi! Müjdeli haber geldi

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çamlıca Kulesi'nde yaşam alanlarının bulunduğu katlar tamamlandı

Çamlıca Kulesi'nde yaşam alanlarının bulunduğu katlar tamamlandı

Türkiye'nin ilk sokak festivali Portakal Çiçeği'nde sürpriz karar! Seneye 1 ay sürecek

Türkiye'nin ilk sokak festivalinde sürpriz karar! Gelecek yıl...

Anayasa Mahkemesi'nden 'askerlikte yaş' kararı

AYM'den 'askerlikte yaş' kararı

Uzunluğunu duyan şaşırmadan edemiyor! 50 yıldır hiç kesmiyor

50 yıldır hiç kesmiyor! Gören fotoğraf için yanına koşuyor

"Zorla alıkonuldum" diyen Huduti'yi kamera kayıtları yalanladı

"Zorla alıkonuldum" diyen Huduti'yi kamera kayıtları yalanladı

Yufka yaparken çatıyı yaktılar

Bir anda alev aldı! Canlarını zor kurtardılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.