Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Aldıkları bir istihbaratı değerlendiren ekipler, ellerinde tarihi eser bulunduğu ve bunu satmak isteyen şahısları belirleyen ekipler ardından şüphelilerin kullandığı aracı takibe aldı.

Ardından gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler aracı durdurarak arama yaptı. Aramalarda naylon poşet ve peçeteye sarılı tarihi eser olabileceği değerlendirilen üzerinde değişik altın yaldızlı motiflerin olduğu el yazması 2 adet kitap ele geçirdi. Ardından kitaplar Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlileri tarafından incelendi.

8 KOLLU HAÇ VE 8 KOLLU YALDIZ TASVİRLERİ BULUNUYOR Yapılan incelemelerde kitapların el yazması ciltlemesi deri sayfaları erguvan renkli papirüs yapraklardan oluştuğu ve 6. yüzyıl dönemine ait 1500 yıllık olduğu tespit edildi. Döneminde saray tarafından kullanılan orijinal ve tarihi eser kitapların, Hz. İsa’nın monogamının (simge ve harflerle oluşturulan nakış) bulunduğu, 8 kollu haç ve 8 kollu yaldız tasvirlerinin olduğu belirlendi.