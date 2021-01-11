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  4. Bin 570 farklı numaradan rahatsız edilen doktorun duruşması ertelendi

Bin 570 farklı numaradan rahatsız edilen doktorun duruşması ertelendi

11.01.2021 12:48 | Son Güncelleme:
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Bin 570 farklı numaradan rahatsız edilen doktorun duruşması ertelendi

Doktor Hacer Demirel’in, Kilis’te görevliyken 1 yılda bin 570 farklı numaradan aranarak taciz edilmesine ilişkin davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

Doktor Hacer Demirel’in, Kilis’te görevliyken 1 yılda bin 570 farklı numaradan aranarak taciz edilmesine ilişkin davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşma sonucunda açıklama yapan sanık avukatı Kifayet Dağaçıkan, "Müvekkilimizin akli dengesinin yerinde olmadığı gayet açık ve net şekildedir" dedi.
Kilis Adliyesi 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 7 yıldır tacize uğradığını ileri süren Doktor Hacer Demirel ile sanık Cebrail Can K. katılmadı. Hacer Demirel’in avukatı İslim Arğıllı Suvat, mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Sanık Cebrail Can K.’nın avukatı Kifayet Dağaçıkan, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Mağdur vekili mazeret gönderdi. Duruşmaya katılmadı, Duruşma 19 Nisan tarihine duruşma ertelendi. Dosya İstanbul Adlı Tıp Kurumuna sanığın tekrar raporun alınması için dosya iletildi” dedi.
Basın mensuplarının taciz ve tehdit iddiaları ile ilgili sorusu üzerine avukat Kifayet Dağaçıkan, “Müvekkilimizin aklı dengesinin yerinde olmadığı gayet açık ve net şekildedir. Bunu suçlamaya yönelik değil de rapor geldikten sonra bir yorum yapmak gerekir” dedi.

Bin 570 farklı numaradan rahatsız edilen doktorun duruşması ertelendi

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