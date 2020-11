Bin 570 farklı numaradan rahatsız edilen doktorun duruşması yapıldı

Kilis’te görev yapan Doktor Hacer Demirel’in avukatı İslim Arğıllı Suvat, müvekkilinin 1 yılda bin 570 farklı numaradan aranarak taciz edildiğini, ilk duruşmanın bugün yapıldığını söyledi.

Kilis Adliyesi 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, 7 yıldır tacize uğradığını ileri süren Doktor Hacer Demirel ile zanlı Cebrail Can K. duruşmaya katılmadı. Demirel’in avukatı İslim Arğıllı Suvat, duruşma çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hadisenin 7 yıllık bir süreç olduğunu ifade ederek, “Bu 7 yıllık sürecin her birinde ayrı bir zorluklar yaşamış, müvekkilim, şuan Hacer Demirel- Cebrail Can K’nin dosyasının ilk duruşması yapıldı. Gaziantep Barosunun müdahillik talebi vardı. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının müdahillik talebi vardı, ayrıca bir derneğin müdahillik talibi vardı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının müdahillik talebi dışındakiler, mahkeme dışında reddedildi. Dosyaya baktığımız zaman Cebrail Can Kalaycı serbest, Adana Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinden adli melekeleri olmadığını dair rapor alındı. Bu raporun yeterli olmadığını, kapsamlı bir rapor alınması için adlı tıp kurumuna İstanbul’a veya Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tespit yapılmasının talep ettik. Mahkeme bu hususu her hangi bir karara bağlamadı. Gelecek celseye kadar takdir edecektir. Aynı zamanda sanığın ifadesi de alınmadı, sanığın resmi adresi Malatya olduğu için orada talimatla ifadesi alınacak” dedi.