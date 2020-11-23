HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bin 570 farklı numaradan rahatsız edilen doktorun duruşması yapıldı

Bin 570 farklı numaradan rahatsız edilen doktorun duruşması yapıldı

23.11.2020 13:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bin 570 farklı numaradan rahatsız edilen doktorun duruşması yapıldı

Kilis’te görev yapan Doktor Hacer Demirel’in avukatı İslim Arğıllı Suvat, müvekkilinin 1 yılda bin 570 farklı numaradan aranarak taciz edildiğini, ilk duruşmanın bugün yapıldığını söyledi.Kilis Adliyesi 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, 7 yıldır tacize uğradığını ileri süren Doktor Hacer Demirel ile zanlı Cebrail Can K.

Kilis’te görev yapan Doktor Hacer Demirel’in avukatı İslim Arğıllı Suvat, müvekkilinin 1 yılda bin 570 farklı numaradan aranarak taciz edildiğini, ilk duruşmanın bugün yapıldığını söyledi.
Kilis Adliyesi 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, 7 yıldır tacize uğradığını ileri süren Doktor Hacer Demirel ile zanlı Cebrail Can K. duruşmaya katılmadı. Demirel’in avukatı İslim Arğıllı Suvat, duruşma çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hadisenin 7 yıllık bir süreç olduğunu ifade ederek, “Bu 7 yıllık sürecin her birinde ayrı bir zorluklar yaşamış, müvekkilim, şuan Hacer Demirel- Cebrail Can K’nin dosyasının ilk duruşması yapıldı. Gaziantep Barosunun müdahillik talebi vardı. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının müdahillik talebi vardı, ayrıca bir derneğin müdahillik talibi vardı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının müdahillik talebi dışındakiler, mahkeme dışında reddedildi. Dosyaya baktığımız zaman Cebrail Can Kalaycı serbest, Adana Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinden adli melekeleri olmadığını dair rapor alındı. Bu raporun yeterli olmadığını, kapsamlı bir rapor alınması için adlı tıp kurumuna İstanbul’a veya Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tespit yapılmasının talep ettik. Mahkeme bu hususu her hangi bir karara bağlamadı. Gelecek celseye kadar takdir edecektir. Aynı zamanda sanığın ifadesi de alınmadı, sanığın resmi adresi Malatya olduğu için orada talimatla ifadesi alınacak” dedi.

“Doktor Hacer Demirel’in görev yeri değiştirildi”
Avukat Suvat, “Müvekkilimin görev yeri değişti, ulaşılması çok mümkün değil. Ama tehlike her zaman var. Özellikle hastanede yattığı ve taburcu olduktan sonra müvekkilim eski korku ve kaygıyı daha fazla yaşamaya başladı. Çünkü içeri nasıl girdiğini biliyoruz ama içeriden nasıl çıktığını bilmiyoruz. Husumet de gösterebilirdi. Sonucu daha ağır şeyler de yapabilirdi. Biz bu süreçte sanığın eylemlerinden ziyade müvekkilimi koruma odaklı çalıştık. Bununla ilgili de hem Adalet Bakanlığından hem de Aile Sosyal Politikalar Bakanlığından çok ciddi bürokratik destekler aldık” dedi.

“Bin 570 farklı numaradan mesajla taciz etti”
Basın mensuplarının sorusu üzerine Avukat İslim Arğıllı Suvat, Cebrail Can K.’nın son bir yılda müvekkili Hacer Demirel’e bin 570 farklı numaradan mesaj attığını ifade ederek, “Müvekkilime yüz binlerce mesaj attığı görülüyor. Bu inanılmaz bir rakam. Müvekkilimin ciddi ısrarlı bir takipten kurtarmayı hedefliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan bütün kadınlar için emsal teşkil edecek bir kararın çıkmasını bekliyoruz. Sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığı hususu var. Kamu vicdanının rahatlatılması gereken bir dosya. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan bütün kadınlar için emsal teşkil edecek bir kararın çıkmasını bekliyoruz. Bu olay medyaya yansıdıktan sonra kendi imkanlarıyla bize ulaşan kadın aynı durumda olduğunu beyan etti. Sadece onlar için bile buradan çıkacak kararın emsal özellikte karar taşıyıp taşımaması çok önemlidir. Adli Tıp Kurumundan gelecek rapor çok önemli. Şayet akli melekeleri yerinde değilse bile bunu bir koruma tedbiri uygulanması gerekiyor. Hastanede gözetim altında değil de tedavi altına alınması gerekiyor. Çünkü siz birine akli melekeleri yerinde değil deyip salıverirseniz onun rahatsız ettiği kişiyi de hedef haline getirmiş olursunuz. Böyle bir endişe taşıyoruz” diye konuştu.
Duruşma 11 Ocak 2021 tarihine ertelendi.

Bin 570 farklı numaradan rahatsız edilen doktorun duruşması yapıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı
CHP'li vekil korona olduCHP'li vekil korona oldu
MEB "Evde Oyun Var" yayında!MEB "Evde Oyun Var" yayında!

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama

1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Altın yükselişle devam ediyor!

Altın yükselişle devam ediyor!

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

Yangında mahsur kalan kedilere itfaiyecilerden kalp masajı

Yangında mahsur kalan kedilere itfaiyecilerden kalp masajı

Korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında yeşil alan kalmadı

İstanbul'daki koronavirüs haritasında yeşil alan kalmadı

Aracında 300 bin euro unutulan taksici, parayı sahibine teslim etti

300 bin euro'yu sahibine teslim etti

Gamze Esgicioğlu cinayetinde istenen cezalar belli oldu

Gamze Esgicioğlu cinayetinde istenen cezalar belli oldu

Mehmet Baransu'ya 17 yıl 1 ay hapis cezası

Mehmet Baransu'nun cezası belli oldu!

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel koronavirüse yakalandı

CHP'li vekil korona oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.