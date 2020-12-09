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  4. Bin 650 rakımlı geçitte kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Bin 650 rakımlı geçitte kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

09.12.2020 00:19 | Son Güncelleme:
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Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel geçidi kar yağışı nedeniyle bir süreliğine araç ulaşımına kapandı, kapanan yol karayolları ekiplerince temizlenerek yeninden ulaşılma açıldı.Sivas’ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel geçidi kar yağışı nedeniyle bir süreliğine araç ulaşımına kapandı, kapanan yol karayolları ekiplerince temizlenerek yeninden ulaşılma açıldı.
Sivas’ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas-Tokat arasındaki bin 650 rakımlı Çamlıbel geçidi kar yağışı nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapandı. Hazırlıksız yakalanan sürücüler kar nedeniyle yolda ilerleyemeyince uzun kuyruklar oluştu. Karayolları karla mücadele ekiplerinin yolu kardan temizlemesiyle birlikte ulaşım yeniden sağlandı.

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