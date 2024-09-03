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  4. Bin 700 antik virüs keşfedildi! 40 bin yaşında… Ya buzul erirse…

Bin 700 antik virüs keşfedildi! 40 bin yaşında… Ya buzul erirse…

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
03.09.2024 15:39
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Bilim insanları iklim değişikliğiyle birlikte korkunç bir detayı ortaya çıkardı. Guliya Buzulu'nda yapılan araştırmalarda yaklaşık 40 bin yıl öncesine dayanan bin 700 antik virüs tespit edildi.

Bin 700 antik virüs keşfedildi! 40 bin yaşında… Ya buzul erirse…

Batı Çin'de bulunan yaklaşık 40 bin yıl öncesine dayanan Guliya Buzulu'nda bilim insanları daha önce bilinmeyen bin 700 antik virüs tespit etti. Ohio Eyalet Üniversitesi'nden ZhiPing Zhong liderliğindeki ekip, buzuldan alınan örneklerdeki DNA'ları yeniden yapılandırmasıyla, yaklaşık %75'inin modern insanlar tarafından daha önce bilinmeyen virüsler olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılar, son büyük iklim geçişinin yaşandığı yaklaşık 11 bin 500 yıl öncesine ait olan virüslerin, iklim değişikliğine nasıl tepki verdiğini anlamak açısından önemli olduğuna işaret etti.

buzul

GENİŞ COĞRAFİ ALANLARA YAYILABİLİR

Dünya’nın en yüksek platosu olan Tibet Platosu'nun bir parçası olan buzul, Çin'de bulunmasına rağmen, bazı virüslerin Orta Doğu ve Arktik bölgelerinden geldiği belirlendi. Bu durum, antik dönemlerde bile virüslerin geniş coğrafi alanlara yayılabildiğini gösteriyor.

kesif

ZhiPing Zhong, bu keşfin önemini, "Virüslerin yoğun iklim dönemlerinde nasıl evrimleştiğini anlamak, gelecekte yaşanabilecek iklim değişikliklerinde virüslerin nasıl davranacağını tahmin etmemize yardımcı olabilir" diye açıkladı.
Araştırmacılar, bulunan virüslerin insanlar için tehlikeli olup olmadığı konusunda net bir açıklama yapmazken, keşfin antik dönemlerdeki yaşam ve iklim hakkında yeni bilgiler sağlayabileceğini bildirdi.

TGRT'de yer alan habere göre, Guliya Buzulu, bölgenin yaklaşık 2,5 milyon kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. Daha önce de bu buzulda 15 bin yıl öncesine ait örnekler keşfedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Çin virüs buzul keşif
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