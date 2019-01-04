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Bin 80 saatlik görüntü kaydı sayesinde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 12:46 | Son Güncelleme

KARAMAN'da Mustafa Yıldız'ın motosikletine çarparak yaralanmasına neden olan ve kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Nazmi S.'yi (21) polis, 108 adet MOBESE ve güvenlik kamera kaydından oluşan bin 80 saatlik görüntüyü inceleyerek kimliğini tespit edip, yakaladı.

Bin 80 saatlik görüntü kaydı sayesinde yakalandı

Muammer ŞEN/KONYA, (DHA)- KARAMAN'da Mustafa Yıldız'ın motosikletine çarparak yaralanmasına neden olan ve kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Nazmi S.'yi (21) polis, 108 adet MOBESE ve güvenlik kamera kaydından oluşan bin 80 saatlik görüntüyü inceleyerek kimliğini tespit edip, yakaladı. Nazmi S.'nin ifadesinde korkup kaçtığını söylediği öğrenildi.
Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'nde geçtiğimiz 20 Aralık günü saat 22.30 sıralarında yaşanan kazada sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, kavşakta Mustafa Yıldız'ın kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Yıldız, çarpmanın şiddetiyle metrelerce havaya fırlayıp yere düştü. Kask takmadığı belirtilen ve ağır yaralanan Yıldız, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alına Yıldız'ın, bacakları ile vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin aşırı hızlı olduğu görüldü.
ÖZEL EKİP KURULDU
Kazanın ardından kayıplara karışan otomobil sürücüsünün yakalanması için Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, özel ekip kurdu. Özel ekip, 108 adet MOBESE ve güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı. Bin 80 saatlik görüntünün incelenmesi sonucunda da aracın plakasından sürücü Nazmi S.'ye ulaşıldı.
'KORKTUĞUM İÇİN KAÇTIM'
Polis. Nazmi S.'yi 'Kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs' suçundan gözaltına aldı. Nazmi S.'nin ilk ifadesinde korktuğu için kaçtığını ileri sürerek, ''Olay günü çok korktuğum için durmayarak hızla olay yerinden kaçtım. Çarptığım kişiyle uzaktan yakından hiç bir ilişkim yoktur. Kesinlikle kasıtlı bir şey yapmadım. Olayın şokuyla birlikte ne yapacağımı anlayamadan kaçmaya başladım. Kazadan dolayı çok üzgünüm” dediği öğrenildi.
Nazmi S., adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Bin 80 saatlik görüntü kaydı sayesinde yakalandıBin 80 saatlik görüntü kaydı sayesinde yakalandıBin 80 saatlik görüntü kaydı sayesinde yakalandı

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