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Bin 800 rakımda harika manzaralar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 15:15 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde muhteşem manzarası ve yeşil doğasıyla ilgi çeken dağlarında rengarenk çiçeklerin görsel şölenine tanıklık edebilirsiniz.Domaniç’in bin 800 rakımda Karagöl Yaylası eşsiz manzarası ile büyülüyor.

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde muhteşem manzarası ve yeşil doğasıyla ilgi çeken dağlarında rengarenk çiçeklerin görsel şölenine tanıklık edebilirsiniz.
Domaniç’in bin 800 rakımda Karagöl Yaylası eşsiz manzarası ile büyülüyor. Yağmur ve kar sularının oluşturduğu mini gölet ve etrafında sıra sıra dizilmiş farklı renklerde açmış çiçekler hayranlık uyandırıyor.
Bilecik, Eskişehir, Bursa ve Kütahya sınırlarının ortasında bulunan Karagöl Yaylası zaman zaman Offroad ekipleri, motocross ekipleri, trekking ve doğa fotoğrafçıları tarafından da ziyaret ediliyor.
Üç tepeler diye bilinen dağlar aynı zamanda aktarlarında en çok ziyaret ettiği dağlar olarak bilinir. Yöre halkı tarafından lokman hekimi dağları diye de anılır.

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