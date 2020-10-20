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Bin adet uyuşturucu hap ile yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 16:12 | Son Güncelleme

Tire İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, dün gece yaptıkları uygulamada bir araç içerisinde bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.Olay dün gece Tire’de yaşandı.

Bin adet uyuşturucu hap ile yakalandılar

Tire İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, dün gece yaptıkları uygulamada bir araç içerisinde bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Olay dün gece Tire’de yaşandı. Tire İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerinin Peşrefli köyü yakınlarında yaptığı rutin trafik uygulamasında bir araç içerisinden bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Jandarma trafik ekipleri, uygulama noktasında içerisinde 4 kişinin bulunduğu bir aracı durdurmak istedi. Ekiplerin ikazını dikkate almayan şahıslar aracı jandarma personelinin üzerine sürerek uygulama noktasından kaçtı. Vakit kaybetmeden şüpheli aracı takibe alan ekipler, kaçan aracı kovalamaca sonucu Kürdüllü köyü yakınlarında durdurdu. Araç içerisinde ve çevrede inceleme yapan ekipler toplamda bin adet Lyirika olarak bilinen uyuşturucu hap ile 60 adet rivotril hap ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan M.İ., M.S., E.K. ve H.Ş. isimli şahıslar jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Tire Adliyesinde hakim karşısına çıkarılacak.

Bin adet uyuşturucu hap ile yakalandılar

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