HABER

"Bin arkadaşımızın bu ay işbaşı yapmasını bekliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 14:43 | Son Güncelleme

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil: - "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayan TTK'ya işçi alım süreci devam ediyor. Bin arkadaşımızın bu ay içinde işbaşı yapmasını bekliyoruz. Diğer yandan sözü verilen 500 arkadaşımızın alımına da bu ay içinde başlanacağı açıklandı"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayan TTK'ya işçi alım sürecinin devam ettiğini belirterek, "Bin arkadaşımızın bu ay içinde işbaşı yapmasını bekliyoruz. Diğer yandan sözü verilen 500 arkadaşımızın alımına da bu ay içinde başlanacağı açıklandı." dedi.

Yeşil, sendikada düzenlenen GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bir an önce ülkenin, toplumun acil sorunlarına çözüm üretilmesini istediklerini belirtti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nde (MTA) toplu iş sözleşmesi görüşmelerini sürdürdüklerini anlatan Yeşil, şöyle devam etti:

"Ancak Kamu Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, işveren adına hükümet, TÜRK-İŞ bünyesinde oluşturulan ve bizim içinde yer aldığımız Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu'na bir ücret teklifi sunuyor. Bu teklifi tüm sendikalar kendi açılarından değerlendiriyorlar. Henüz bu aşamaya gelmedik. Diğer maddeler üzerinde görüşüyoruz. Sendika olarak uzun yıllardır örgütlü olduğumuz kurumların ve ülkemizin gerçeklerini biliyoruz. Onun için gerçekçi tekliflerde bulunduk ve toplu sözleşme görüşmelerini masa başında bitirmek istiyoruz. Ancak biz her zaman olduğu gibi üyelerimizin haklarını korumak ve geliştirmek adına her şart altında mücadeleye de hazırız."

- "Sayının arttırılması için girişimlerde bulunuyoruz"

Yeşil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayan TTK'ya işçi alım sürecinin devam ettiğini hatırlatarak, "Bin arkadaşımızın bu ay içinde işbaşı yapmasını bekliyoruz. Diğer yandan sözü verilen 500 arkadaşımızın alımına da bu ay içinde başlanacağı açıklandı. Yeni işçi alımları yapılırken, kura çekiminde ilçe nüfusları göz önüne alınarak kontenjan belirlenmelidir. Biz bu sayının arttırılması için de girişimlerde bulunuyoruz. Çünkü işçi alınacağının açıklandığı günden bugüne yaklaşık 900 arkadaşımız emekli oldu." ifadelerini kullandı.

TTK'nın norm kadroyla ve tam kapasite çalışacak şekilde planlanmasını ve TTK Genel Müdürlüğü'ne işçi alımı konusunda yetki verilmesini istediklerini dile getiren Yeşil, 1 Mayıs'ı emeğin başkenti Zonguldak'ta kutlayacaklarını, kıdem tazminatlarını tartışma konusu yapanlara karşı, "kırmızı çizgime dokunma" mesajını en kuvvetli biçimde vereceklerini sözlerine ekledi.

PARTNERDikkat! Sadece özel günlerde ilişkiye giriyorsanız...Dikkat! Sadece özel günlerde ilişkiye giriyorsanız...
Karabük'te Polis Haftası kutlamasında off-road gösterisiKarabük'te Polis Haftası kutlamasında off-road gösterisi
Bilal Erdoğan, Şanlıurfa’daBilal Erdoğan, Şanlıurfa’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı GMİS Hakan Yeşil Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Kadın tutukluya kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

"Kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Sahile giden şaşkına döndü! 10 günde değişti

Sahile giden şaşkına döndü! 10 günde değişti

Omzuna korkuluk demiri saplandı

Korkunç! Omzuna korkuluk demiri saplandı

Polis haftası kutlamalarında off-road ve drift şov

Polis kutlamalarında drift şov

Zap, Gara ve Avaşin-Basyan'a operasyon!

Zap, Gara ve Avaşin-Basyan'a operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.