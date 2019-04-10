"Bin arkadaşımızın bu ay işbaşı yapmasını bekliyoruz"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayan TTK'ya işçi alım sürecinin devam ettiğini belirterek, "Bin arkadaşımızın bu ay içinde işbaşı yapmasını bekliyoruz. Diğer yandan sözü verilen 500 arkadaşımızın alımına da bu ay içinde başlanacağı açıklandı." dedi.

Yeşil, sendikada düzenlenen GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bir an önce ülkenin, toplumun acil sorunlarına çözüm üretilmesini istediklerini belirtti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nde (MTA) toplu iş sözleşmesi görüşmelerini sürdürdüklerini anlatan Yeşil, şöyle devam etti:

"Ancak Kamu Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, işveren adına hükümet, TÜRK-İŞ bünyesinde oluşturulan ve bizim içinde yer aldığımız Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu'na bir ücret teklifi sunuyor. Bu teklifi tüm sendikalar kendi açılarından değerlendiriyorlar. Henüz bu aşamaya gelmedik. Diğer maddeler üzerinde görüşüyoruz. Sendika olarak uzun yıllardır örgütlü olduğumuz kurumların ve ülkemizin gerçeklerini biliyoruz. Onun için gerçekçi tekliflerde bulunduk ve toplu sözleşme görüşmelerini masa başında bitirmek istiyoruz. Ancak biz her zaman olduğu gibi üyelerimizin haklarını korumak ve geliştirmek adına her şart altında mücadeleye de hazırız."