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Bin bir derde deva balın kendisi var, literatürde ismi yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 08:49 | Son Güncelleme

Arıların sadece ormandaki bir gül çeşidinden elde ettiği "acı bal"ın kendisi var, literatürde adı yok.Karadeniz bölgesinin belirli bölgelerindeki bin 200 rakımlı ormanlarda yetişen yaban gülünün çiçeklerinden arıların elde ettiği bal çeşidi olan acı bal bin birde deva.

Bin bir derde deva balın kendisi var, literatürde ismi yok

Arıların sadece ormandaki bir gül çeşidinden elde ettiği "acı bal"ın kendisi var, literatürde adı yok.
Karadeniz bölgesinin belirli bölgelerindeki bin 200 rakımlı ormanlarda yetişen yaban gülünün çiçeklerinden arıların elde ettiği bal çeşidi olan acı bal bin birde deva. Acı bal, yüksek tansiyonu 20 gün içinde ortadan kaldırıyor. Acı balın birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Çok az yetişen ve kilosu bin liradan satılan acı balı aktarlar bir yıl önceden siparişini aldıkları müşterilerine ulaştırıyor.
Bu kadar şifalı balın literatürde isminin olmamasının çok ilginç olduğunu belirten Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkanı Halil Aksu, "Bu bal Karadeniz bölgesinin bin 200 rakımlı nadir yerlerinde arıların orman güllerinden elde ettiği bir bal çeşidi. Balın hasadı mayıs sonlarında başlıyor. Haziran ayının ortalarında son buluyor. Çok az üretilen bir bal çeşidi. Bu bal yendiği zaman vücuttaki iltihabı yok ediyor. Çok önemli bir özelliği daha var; tansiyonu düşürüyor. Astım ve bronşitte mükemmel bir sonuç veriyor. Bu hastalıkları olanlar 20 günde şifa buluyor. Mide, bağırsak ve basur hastalığı olanlara çok faydalı. Bu balın yılda 15 gün bir çay kaşığı tüketilmesi lazım. Fazlası tansiyonu düşürüyor. Bu kadar faydalı bu ürünün tebliğde ismi yok. Bir çok balın ismi var, acı balın ismi yok. Bu tebliği Türk Standartları Enstitüsü hazırlıyor. Bu baldan almak için müşteriler bir yıl önceden ismini yazdırıp sıraya giriyor. Bu şifa kaynağı balın kilosu bin liradan satılıyor" dedi.

Bin bir derde deva balın kendisi var, literatürde ismi yok

Bin bir derde deva balın kendisi var, literatürde ismi yok

Bin bir derde deva balın kendisi var, literatürde ismi yok

Bin bir derde deva balın kendisi var, literatürde ismi yok

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