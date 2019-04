Bin Çocuk Anıtpark’tan seslendi

Dünyada hiçbir önderin ulusunun en büyük bayramlarından birini çocuklara armağan etmediğini ifade eden Taşdelen, “Atatürk’ün Çankaya’sında onun çocuklara verdiği değerin farkında ve bilincinde olarak biz de kendimizi ‘en çok çocukların belediyesi’ olarak tanımlıyoruz” diye konuştu. Her türlü saldırıya rağmen hiçbir gücün, hiçbir terör örgütünün ülkeyi bölemeyeceğini ve nereden gelirse gelsin terörün her türlüsünü kınadığını vurgulayan Taşdelen, “82 milyonun ortak kahramanı, bu ülkeyi yoktan var eden Mustafa Kemal Atatürk’ün adı, bu vatanın her karış toprağında var. Atatürk Trakya’nın ayçiçeğinde var, Fırat’ın suyunda var, Çukurova’nın pamuğunda var. Bu ülkeden Atatürk’ün adını silmeye kimsenin gücü yetmez.” dedi. Siyasi görüşü, inancı ne olursa olsun, oy versin vermesin 924 bin Çankayalının belediye başkanı olduğunu ve Çankayalıları sevdiğini ifade eden Taşdelen, “Sevdiğiniz zaman her işin üstesinden gelirsiniz. Biz bu sevgiyi Mustafa Kemal Atatürk’ün yurt sevgisinden öğrendik. Biz bu anlayışla, tüm insanlarımızı yüreğimize alacağız ve herkesi çok seveceğiz.” açıklamasında bulundu.