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Bin çocuk uçurtma şenliğiyle bayram sevinci yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 14:35 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın merkez Sur Kaymakamlığı ile Diyarbakır Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla bin öğrencinin katılımıyla tarihi Ongözlü Köprü'de uçurtma şenliği düzenlendi - Kaymakam Abdullah Çiftçi: - "Sur'un çocukları zor zamanlar geçirdi. Hem farkındalık oluşturmak hem de geçmişteki sıkıntıları unutmaları adına çeşitli aktiviteler düzenliyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bin çocuk tarihi Ongözlü Köprü'de uçurtma uçurdu.

Sur Kaymakamlığı ile Diyarbakır Devlet Tiyatrosu (DDT) iş birliğiyle gerçekleştirilen uçurtma şenliğine ilçedeki okullarda okuyan bin öğrenci katıldı. Tarihi köprüden uçurtma uçuran, yüzleri boyanan, palyaçolarla eğlenceli saatler geçiren çocukların yüzü güldü.

Şenliğe katılan Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, yaptığı açıklamada, 23 Nisan'da çocukların eğlenmesini istediklerini söyledi. Bin çocuğun bu şenlik sayesinde günün anlamına uygun şekilde eğlendiğini dile getiren Çiftçi, çocuklara güzel bir dünya ve gelecek bırakmak adına gayret ettiklerini belirtti.

Çiftçi, çocukları eğlendirmeye ve onları hayata hazırlamaya çalıştıklarını aktararak "Sur'un çocukları zor zamanlar geçirdi. Hem farkındalık oluşturmak hem de geçmişteki sıkıntıları unutmaları adına çeşitli aktiviteler düzenliyoruz." dedi.

İlçedeki 26 bin öğrencinin tamamına ulaşmaya çalıştıklarına işaret eden Çiftçi, bu kapsamda okul okul gezdiklerini, çeşitli etkinliklerle çocukların yanında olduklarını dile getirdi.

Çiftçi, Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla bin öğrenciyle bu etkinliği gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Sur İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Uçak, çocukların bayramına katkı sunmak, onlarla bir arada olmak istediklerini söyleyerek "Çocuklar bayram tadında güzel bir gün geçirdi." diye konuştu.

Öğrencilerden Melike Akman, Ali Emiri Ortaokulunda okuduğunu belirterek şenliğe kardeşiyle katıldığını ve çok eğlendiklerini söyledi. Akman, "Çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir bayram geçirdik." ifadelerini kullandı.

Nisanur Öncü de uçurtma uçurmanın çok güzel bir duygu olduğunu anlatarak çocuk bayramında güzel bir gün geçirdiklerini aktardı.

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