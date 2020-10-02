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Bin derde deva olduğunu kimse bilmiyor! Kapari bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.10.2020 07:22 | Son Güncelleme

Capparaceae familyasından dikenli bir bitki türü olan gebre otu veya kaparinin faydaları saymakla bitmiyor. Tıbbın babası olarak anılan Hipokrat tarafından da kullanılan kapari çeşitli hastalıkları tedavi etmede kullanıldı. Gelin faydaları çok bilinmeyen kapari hakkında bilgi sahibi olalım.

Bin derde deva olduğunu kimse bilmiyor! Kapari bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor

Bilimsel adı Capparis spinosa olan kapari, Türkiye'de Karadeniz harici tüm belgelerde gelişim göstermekle birlikte en iyi Ege Bölgesinde yetişir. Gıda olarak tüketilmesinin haricinde kozmetik sektöründe de kendine yer buluyor. Konserve turşu olarak tüketilen kaparinin 100 gramında 2960 mg sodyum bulunur. Kalsiyum, demir, selenyum, B12 vitamini hariç diğer B grubu vitaminler, C, E ve K vitamini içerir. 100 gram konserve kapari 23 kcaldir ve 5 gram karbonhidrat, 2 gram protein, 1 gram yağ içerir. Kaparinin sağlığa faydaları yazımızda...

KİLO KAYBI VE KONTROLÜ

Kilo vermenin önündeki en büyük engel iştahın kontrol edilememesidir. Özellikle turşu formunda kapari tüketmek uzun süre tok hissetmenizi sağlayacaktır. Salatalarınıza katabileceğiniz kapariyi beslenmenize eklemeniz iştah kontrolü sağlamanız için size büyük kolaylık sağlayacaktır.

ANTİOKSİDAN

Bilindiği üzere karaciğer vücudumuza giren toksik maddelerin yakıldığı bir organdır. Kapari içerdiği flavonoidlerle ve karaciğer dostu yapısıyla toksinlerin atılmasında karaciğere yardımcı olur ve yağlanmasını önler. Ayrıca antitümöral etkisiyle kanserleşmenin önlenmesinde de rol oynar.

Antioksidan yapısıyla gut hastalığının iyileşme sürecinde de etkilidir. Guta neden olan ürik asitin vücuttan uzaklaştırılmasında rol oynayarak fayda gösterir.

SİNDİRİM SİSTEMİ

Lif içeriği yüksek besinler bağırsak hareketlerini düzenlerken bir taraftan da prebiyotik yapılarıyla bağırsaktaki yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlar. Kapari içerdiği yüksek lif ile sindirim sisteminin düzenlenmesi için fayda sağlar. Antidiyaretik özelliğiyle ishalin durdurulmasında da etkilidir.

KAS-İSKELET SİSTEMİ

İçerdiği kalsiyum ve magnezyum mineralleriyle kas ve iskelet sistemi sağlığına katkı sağlar. Kas ve kemiklerin güçlenmesini sağlayarak ilerde oluşabilecek hastalıkları önlemede etkilidir.

AĞRI KESİCİ

Kapari etkili bir analjezik, yani ağrı kesicidir. Özellikle romatizma hastalıklarından kaynaklanan ağrılarda ve adet sancılarında etkisini gösterir. Adet döngüsünün düzenlenmesinde etkili olduğu gibi cinsel gücü artırıcı etkisi de bulunur.

KAN ÜRETİMİ

İçerdiği demir ile eritrosit ve trombosit üretimini artırıcı etki göstererek kansızlığı önleyeceği gibi var olan kansızlığı da iyileştirir. Özellikle kanser tedavisi sırasında yan etki olarak görülen trombosit düşüklüğü üzerinde fayda sağlar.

STRES

Kaparinin çay olarak tüketilmesi, antidepresan etki gösterir. Günlük yaşamdaki stres ve kaygı bozukluklarının ortadan kaldırılmasında kapariden faydalanılabilir.

OTOİMMÜN HASTALIKLAR

İçerdiği antioksidanlarla otoimmün hastalıkların etkilerini azalttığı biliniyor. Özellikle MS hastalığında kullanımının hastaların tedaviden yanıt almasında bir artış sağladığı gösterilmiştir.

Ayrıca kaparinin antiinflamatuar (yangı önleyici), diüretik (idrar söktürücü), hipoglisemik (kan şekeri düşürücü), balgam söktürücü, antibakteriyel gibi etkilerinin olduğu da bilim insanlarının yaptıkları çalışmalarla gösterilmiştir.

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