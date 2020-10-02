Bin derde deva olduğunu kimse bilmiyor! Kapari bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor

Bilimsel adı Capparis spinosa olan kapari, Türkiye'de Karadeniz harici tüm belgelerde gelişim göstermekle birlikte en iyi Ege Bölgesinde yetişir. Gıda olarak tüketilmesinin haricinde kozmetik sektöründe de kendine yer buluyor. Konserve turşu olarak tüketilen kaparinin 100 gramında 2960 mg sodyum bulunur. Kalsiyum, demir, selenyum, B12 vitamini hariç diğer B grubu vitaminler, C, E ve K vitamini içerir. 100 gram konserve kapari 23 kcaldir ve 5 gram karbonhidrat, 2 gram protein, 1 gram yağ içerir. Kaparinin sağlığa faydaları yazımızda...

KİLO KAYBI VE KONTROLÜ

Kilo vermenin önündeki en büyük engel iştahın kontrol edilememesidir. Özellikle turşu formunda kapari tüketmek uzun süre tok hissetmenizi sağlayacaktır. Salatalarınıza katabileceğiniz kapariyi beslenmenize eklemeniz iştah kontrolü sağlamanız için size büyük kolaylık sağlayacaktır.

ANTİOKSİDAN

Bilindiği üzere karaciğer vücudumuza giren toksik maddelerin yakıldığı bir organdır. Kapari içerdiği flavonoidlerle ve karaciğer dostu yapısıyla toksinlerin atılmasında karaciğere yardımcı olur ve yağlanmasını önler. Ayrıca antitümöral etkisiyle kanserleşmenin önlenmesinde de rol oynar.