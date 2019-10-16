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"Bin Enstrüman Bin Umut" projesi hayata geçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 14:13 | Son Güncelleme

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gönüllü Hizmet Vakfının başlattığı, bin öğrenciyi enstrümanla tanıştıracak projede, 25 öğrenciye enstrümanları teslim edildi - İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zübeyir Gökhan Doğan: - "Bin enstrüman dağıtımı, İstanbul'da olacak. Dezavantajlı bölgelerde, beceri tasarım atölyesi açılan yerlerde yapılacak. Öğrencilerin oluşturacağı repertuvar bir konsere dönüştürülecek"

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gönüllü Hizmet Vakfınca başlatılan, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve liselerde bin öğrenciyi enstrümanla tanıştıracak "Bin Enstrüman Bin Umut" projesi kapsamında 25 öğrenciye enstrümanları teslim edildi.

Projenin tanıtım toplantısı İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zübeyir Gökhan Doğan, Gönüllü Hizmet Vakfı Başkanı İnal Aydınoğlu ve öğrencilerin katılımıyla Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi'nde yapıldı.

Toplantıda konuşan Doğan, projenin temmuz ayında Gönül Hizmet Vakfı ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle başlatıldığına değinerek, bugün temsili olarak 25 öğrenciye müzik aletlerinin verildiğini söyledi.

Doğan, enstrümanların dağıtılacağı okullara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bin enstrüman dağıtımı, protokol kapsamında İstanbul'da olacak. Dezavantajlı bölgelerde, beceri tasarım atölyesi açılan yerlerde yapılacak. Bunun sonunda o okullardan öğrencilerin oluşturacağı repertuvar bir konsere dönüştürülecek. Böylelikle yaptığımız ürünün sonucunu almış olacağız. Bu enstrümanlar hem ihtiyaç sahibi hem de yetenekli çocuklara ulaştırılacak."

- "Başarılı olursak 3 bin enstrüman dağıtacağız"

İnal Aydınoğlu da projeden duyduğu heyecanı ifade ederek, "Yaptığımız protokole göre, vakıf olarak yükümlülüğümüz, bin enstrümanı İstanbul İl Milli Müdürlüğüne teslim etmektir. Dağıtım tamamen onların sorumluluğu ve isteği doğrultusundadır. Bu yıl bu konuda başarılı olursak, önümüzdeki yıl söz veriyorum, 3 bin enstrüman dağıtacağız. 15 Mayıs'ta da Haliç Kongre Merkezi'nde bin çocuğumuz toplanarak konser verecek." dedi.

Programda, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve liselerde bin öğrenciyi enstrümanla tanıştıracak proje kapsamında ilk etapta 25 öğrenciye gitar ve kemanları teslim edildi. Etkinlik sonunda öğrenciler katılımcılarla beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
gönüllü hizmet vakfı İnal Aydınoğlu meb

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