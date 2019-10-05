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Bin fidan toprakla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 12:56 | Son Güncelleme

Bursa ve Balıkesir’de hizmet veren Realty World Elfi Gayrimenkul, bin fidanı toprakla buluşturdu.Bursa’nın Karacabey ilçesinin Bakırköy Mahallesi’ndeki 10 dönümlük alanda oluşturulan hatıra ormanına karaağaç, lükstrüm, akçaağaç, süs eriği, süs elması, çınar, at kestanesi ve akasya fidanı dikildi.

Bursa ve Balıkesir’de hizmet veren Realty World Elfi Gayrimenkul, bin fidanı toprakla buluşturdu.
Bursa’nın Karacabey ilçesinin Bakırköy Mahallesi’ndeki 10 dönümlük alanda oluşturulan hatıra ormanına karaağaç, lükstrüm, akçaağaç, süs eriği, süs elması, çınar, at kestanesi ve akasya fidanı dikildi. Dikim törenine Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Uyanık, Karacabey Belediye Başkan Vekili Hatice Kılıç, çok sayıda vatandaş ve çocuk katıldı.
Proje ortağı oldukları için çok mutlu olduklarını dile getiren Realty World Elfi Gayrimenkul Brokerı Özkan Aydemir, "Her sene altı tane ağaç bizden dolayı kesiliyor. Bizim her sene doğaya karşı altı tane ağaç borcumuz olduğu söylenmişti. Biz de ekibim adına böyle bir faaliyette olmamız gerektiğini geçmişten beri biliyorduk. Bugün de bunun coşkusunu yaşıyoruz. Sosyal sorumluluk projesi adına bundan sonraki hedefimiz on bin ağaç. Bursa’nın firmasıyız ve Bursa’da kazanıyoruz. Bursa’ya karşı, geleceğimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek için buradayız. Bundan on sene sonra buranın çok güzel olacağını düşünüyorum” dedi.
Yeşil Hedef Doğa Gönüllüleri sorumlusu Tülay Gölcü Kartalkaya ise, “Realty World Elfi Gayrimenkul’e çevremiz için göstermiş olduğu hassasiyet için teşekkür ediyorum. Toplam on dönümlük alan üzerinde yapılan çalışmada, insanların ağaçların altında dinlenip piknik yapabileceği, aynı zamanda bir mesire alanı oluşturma çalışması yapıldı. Bölgede kuruyan ağaçlar söküp, yapılan çalışmaya uygun bir şekle getirilmiştir. Bunun haricinde köy girişi ve yol boyu sağlı sollu dört dönümlük bir alanda küçük bir dinlenme alanı olacak şekilde ağaçlandırma çalışması yapılacak. Ayrıca çalışama kapsamında top sahası ve şehitlik alanı da ağaçlandırılacak. Tercih edilen fidanlar bin adet olup, bölgeye uygun olarak seçilmiştir. Ekim ayı sonuna kadar fidanların dikimi bitecektir. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bin fidan toprakla buluştu

Bin fidan toprakla buluştu

Bin fidan toprakla buluştu

Bin fidan toprakla buluştu

Bin fidan toprakla buluştu

Bin fidan toprakla buluştu

Bin fidan toprakla buluştu

Bin fidan toprakla buluştu

Bin fidan toprakla buluştu

Bin fidan toprakla buluştu

Bin fidan toprakla buluştu

Bin fidan toprakla buluştu

Bin fidan toprakla buluştu

Bin fidan toprakla buluştu

Bin fidan toprakla buluştu
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