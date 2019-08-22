HABER

Bin kilometre yol gelip, sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.08.2019 13:26 | Son Güncelleme

Ordu’da yaşayan 70 yaşındaki İbrahim Seyfullah Kargı, kalp hastası olduğu için gittiği bütün hastanelerde risk taşıdığı gerekçesi ile safra kesesinden ameliyat olamayınca çareyi yaklaşık bin kilometre yol geldiği Denizli’de buldu.Kalp hastası olan ve önceden kalbine stent takılan Kargı, safra kesesi problemi ile Ordu’da başvurduğu bir çok kamu ve özel hastanede riskli olduğu için ameliyat edilemedi.

Bin kilometre yol gelip, sağlığına kavuştu

Ordu’da yaşayan 70 yaşındaki İbrahim Seyfullah Kargı, kalp hastası olduğu için gittiği bütün hastanelerde risk taşıdığı gerekçesi ile safra kesesinden ameliyat olamayınca çareyi yaklaşık bin kilometre yol geldiği Denizli’de buldu.
Kalp hastası olan ve önceden kalbine stent takılan Kargı, safra kesesi problemi ile Ordu’da başvurduğu bir çok kamu ve özel hastanede riskli olduğu için ameliyat edilemedi. Bunun üzerine araştırmalara başlayan Kargı, Denizli’deki Özel Tekden Hastanesi’nde görevli Genel Cerrah Op. Dr. Mehmet Tekin ile karşılaştı. Bunun üzerine Kargı, Ordu’nun Korgan ilçesinden 968 km yol gelerek ameliyat olup sağlığına kavuştu. Kargı, laparoskopik kolesistektomi yöntem ile ameliyat olarak sağlığına kavuştu ve 1 gün sonra ayağa kalkarak taburcu oldu.

“Bizi evimizde hissettirdiler”
Geçirdiği başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Kargı, hastane ve doktorlara teşekkür ederek, “Gazete haberinde Tekden Hastanesi’nde Mehmet Tekin hocamızın bu ameliyatı gerçekleştirdiğini görünce Ordu’dan, Denizli’ye gelme kararı aldık. Özel Denizli Tekden Hastanesi ve doktorlarımızdan çok memnun kaldık. Hastane çalışanlarının ilgisi ve doktorumuzun bize vermiş olduğu güven bizi evimizde hissettirdi. Doktorumuz ve hastane çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Babam başarılı bir operasyon geçirdi”
Kargı’nın kızı Elif Alime Kargı ise ameliyattan önce babasının kalp hastası olduğu için büyük kaygı duyduklarını ancak başarılı geçen ameliyatın ardından rahat bir nefes aldıklarını ifade etti. Kargı, “Babam yaklaşık 3 yıldır ağrı çekiyordu, ağrıdan dolayı geceleri sık sık uyanıyordu. Biz ağrı çekmesine çok üzülüyorduk bu sebeple araştırmalarımız sonucunda Tekden Hastanesi’ne ve Mehmet hocamıza ulaştık. Babam başarılı bir operasyon geçirdiği için hızlı bir şekilde sağlığına kavuştu. 1 günde ayağa kalktı ve hastaneden taburcu oluyoruz” dedi.

Bin kilometre yol gelip, sağlığına kavuştu

Bin kilometre yol gelip, sağlığına kavuştu

PARTNERBu haberden sonra ağzınıza sürmeyeceksiniz!Bu haberden sonra ağzınıza sürmeyeceksiniz!
'Bana baş ağrının resmini çizebilir misin?''Bana baş ağrının resmini çizebilir misin?'
Obezite Merkezi ilk 8 ayda hastalarına 600 kilo verdirdiObezite Merkezi ilk 8 ayda hastalarına 600 kilo verdirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.