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Bin kişi 5 kilometre yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 15:55 | Son Güncelleme

Bilecik Valiliğince "Dünya yürüyüş günü" etkinlikleri kapsamında "Her gün 10 bin adım" sloganıyla bin kişi 5 kilometreyi birlikte yürüdü - Bilecik Valisi Bilal Şentürk: - "Doğa yürüyüşleriyle hem ruh ve beden sağlığı açısından hem de ilimizin güzelliklerini görüp, önce kendimiz tanıyarak sonra da tanıtarak hem görevimizi yapmış oluruz hem de bireysel mutluluğumuzu artırmış oluruz"

BİLECİK (AA) - Bilecik Valiliğince ''Dünya yürüyüş günü'' etkinlikleri kapsamında ''Her gün 10 bin adım'' sloganıyla bin kişi 5 kilometreyi birlikte yürüdü.

Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda bir araya gelen Vali Bilal Şentürk ve eşi Münevver Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, öğrenciler ve ahali ile birlikte yürüdü.

İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen 5 kilometrelik yürüyüş yaklaşık 1 saatte tamamlandı.

102 metrelik Türk Bayrağının açılmasıyla tamamlanan yürüyüşün ardından Vali Şentürk, Sağlık Bakanlığınca yürütülen çalışma kapsamında sağlığınız için ''Her gün 10 bin adım'' sloganıyla yürüyüş gerçekleştirdiklerini anlatarak şöyle konuştu:

''Bugün 10 bin adımlarımızı attık. Bilecik'in her noktasında ve her dağın arkasında insani büyüleyen güzellikler var. Bu tür yürüyüşlerle ortam hazırlamak istiyoruz. Hem ruh ve beden sağlığı açısından hem de ilimizin güzelliklerini görüp, önce kendimiz tanıyarak sonra da tanıtarak hem görevimizi yapmış oluruz hem de bireysel mutluluğumuzu artırmış oluruz. Bunun yanında bağımlılığa karşıda mücadele veriyoruz. Sadece sosyal medya bağımlılığıyla değil aynı zamanda sigara ve alkol bağımlılığıyla da mücadele ediyoruz. Biz, beyniyle, aklıyla ve fikriyle gerçekten sağlıklı, sağlıklı düşünebilen ve karar verebilen, kaliteli iyi işler yapan bireyler olmalıyız. Çocuklarımızı da aynı anlayış içerisinde yetiştirmek zorundayız. Bunun yolu da geldiğimiz yerden uzaklaşmaktan değil geldiğimiz yere yaklaşmaktan geçiyor. Topraktan ve doğadan kopmamız lazım. Bitkilere dokunmalıyız, böceklerin sesini dinlemeliyiz. Güzel vatanımızı daha yaşanır hale getirmeliyiz.''

Etkinlik, katılımcıların müzik eşliğinde eğlenmesiyle sona erdi.

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