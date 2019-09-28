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Bin kişi birlikte 5 kilometre yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 17:56 | Son Güncelleme

Bilecik Valiliğince ’Dünya Yürüyüş Günü’ etkinlikleri kapsamında ’Her gün 10 bin adım’ sloganıyla bin kişi 5 kilometreyi birlikte yürüdü.Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı Tabiat Parkında bir araya gelen Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve eşi Münevver Şentürk; AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 2.

Bilecik Valiliğince ’Dünya Yürüyüş Günü’ etkinlikleri kapsamında ’Her gün 10 bin adım’ sloganıyla bin kişi 5 kilometreyi birlikte yürüdü.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı Tabiat Parkında bir araya gelen Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve eşi Münevver Şentürk; AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kaymakamlar, belediye başkanları ve öğrenciler ile vatandaşlar birlikte yürüdü. İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen ve bazı bölgelerde engebeli olmasından dolayı zaman zaman zorlanan grup, 5 kilometrelik yürüyüşü yaklaşık 1 saatte tamamladı.
“Bilecik’in özel güzelliklerini geziyoruz”
102 metrelik Türk bayrağının açılmasıyla tamamlanan yürüyüşün ardından Vali Şentürk, Sağlık Bakanlığınca yürütülen çalışma kapsamında sağlığınız için ’Her gün 10 bin adım’ sloganıyla yürüyüş gerçekleştirdiklerini anımsatarak “Bugün 10 bin adımlarımızı attık. Hafta sonları çalışma arkadaşlarımızla beraber tarihi ve doğa güzellikleri olan Bilecik’in özel güzelliklerini geziyoruz. Bilecik’in her noktasında ve her dağın arkasında insani büyüleyen güzellikler var. Bunun için belki biraz farkındalık lazım, biraz ilgi lazım. Sahip olduğumuz bu güzellikleri fark etmemiz gerekir. Bu tür yürüyüşlere ortam hazırlamak istiyoruz. Hem ruh ve beden sağlığı açısından hem de ilimizin güzelliklerini görüp, önce kendimiz tanıyarak sonra da tanıtarak hem görevimizi yapmış oluruz hem de bireysel mutluluğumuzu artırmış oluruz. Bunun yanında bağımlılığa karşı da mücadele veriyoruz. Sadece sosyal medya bağımlılığıyla değil aynı zamanda sigara ve alkol bağımlılığıyla da mücadele ediyoruz. Bu tür etkinliklerimizde bağımlılıkla mücadelemize katkı sağlamış olacak. Biz, beyniyle, aklıyla ve fikriyle gerçekten sağlıklı düşünebilen, karar verebilen ve kaliteli iyi işler yapan bireyler olmalıyız. Çocuklarımızı da aynı anlayış içerisinde yetiştirmek zorundayız. Bunun yolu da geldiğimiz yerden uzaklaşmaktan değil,sağlıklı huzurlu geldiğimiz yere yaklaşmaktan geçiyor. Topraktan ve doğadan kopmamız lazım. Bitkilere dokunmalıyız, böceklerin sesini dinlemeliyiz. Güzel vatanımızı daha yaşanır hale getirmeliyiz. Kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Spor ve doğa yürüyüşleri bunun için en önemli unsurlardandır. Zihinsel yorgunluğumuzu bu tür yürüyüşlerle atarak kendimizi zindeleştirmeliyiz” ifadelerine yer verdi.
Etkinlik, katılımcıların müzik eşliğinde eğlenmesiyle sona erdi.

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