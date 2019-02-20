Bin kişilik madenci kadrosuna 35 bin 770 kişi başvurdu

Zonguldak’ta maden ocağında çalıştırılmak üzere bin kişinin alınacağı kadroya 35 bin 770 kişi başvurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zonguldak mitinginde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocaklarına bin 500 işçi alınması sözünün ardından müracaat süreci başladı. İlk etapta bin yer altı pano ayak üretim işçisi alımı için İŞKUR Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden başvurular başladı. Zonguldak’ta 700, Bartın’da 200, Karabük’te 100 işçi alımı için vatandaşlar başvuruların alındığı kurum binalarına adeta akın etti.

Zonguldak Türkiye Taş Kömürü Kurumu’na alınacak bin işçi için müracaatlar 12 Şubat günü mesai saati ile başladı. Gençler, İŞKUR Zonguldak İl Müdürlüğü önünde geceden bu yana bekleyişlerini sürdürdü. 00.00 itibariyle sistemin açılması üzerine bazı vatandaşlar başvurularını internet, ALO 170 üzerinden yaparken bazıları ise bina önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Müracaat için saatler önce İŞKUR binası önüne gelen gençler ise işçi alımından umutlu olduğunu ifade ederek, sabaha kadar İŞKUR İl Müdürlüğü binası önünde bekleyenlerin kurum binasında mesainin başlaması üzerine başvuruları alınmaya başlandı. Başvurular 18 Şubat 2019 günü gece 24.00’e kadar devam etti.