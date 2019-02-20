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Bin kişilik madenci kadrosuna 35 bin 770 kişi başvurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 17:17 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta maden ocağında çalıştırılmak üzere bin kişinin alınacağı kadroya 35 bin 770 kişi başvurdu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zonguldak mitinginde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocaklarına bin 500 işçi alınması sözünün ardından müracaat süreci başladı.

Zonguldak’ta maden ocağında çalıştırılmak üzere bin kişinin alınacağı kadroya 35 bin 770 kişi başvurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zonguldak mitinginde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocaklarına bin 500 işçi alınması sözünün ardından müracaat süreci başladı. İlk etapta bin yer altı pano ayak üretim işçisi alımı için İŞKUR Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden başvurular başladı. Zonguldak’ta 700, Bartın’da 200, Karabük’te 100 işçi alımı için vatandaşlar başvuruların alındığı kurum binalarına adeta akın etti.
Zonguldak Türkiye Taş Kömürü Kurumu’na alınacak bin işçi için müracaatlar 12 Şubat günü mesai saati ile başladı. Gençler, İŞKUR Zonguldak İl Müdürlüğü önünde geceden bu yana bekleyişlerini sürdürdü. 00.00 itibariyle sistemin açılması üzerine bazı vatandaşlar başvurularını internet, ALO 170 üzerinden yaparken bazıları ise bina önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Müracaat için saatler önce İŞKUR binası önüne gelen gençler ise işçi alımından umutlu olduğunu ifade ederek, sabaha kadar İŞKUR İl Müdürlüğü binası önünde bekleyenlerin kurum binasında mesainin başlaması üzerine başvuruları alınmaya başlandı. Başvurular 18 Şubat 2019 günü gece 24.00’e kadar devam etti.

35 bin başvuru
Başvuruların sona ermesinin ardından İŞKUR üç ilin müracaat sayılarını açıkladı. Kuruma Zonguldak’tan alınacak 700 kişilik kontenjana 26 bin 119, 100 kişinin alınacağı Karabük’e bin 610 ve 200 kişinin alınacağı Bartın’da ise 8 bin 41 kişi başvurdu. Toplamda ise bin kişinin alınacağı yeraltı pano ayak üretim işçiliği için 35 bin 770 kişi başvurdu. İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, gazetecilere yaptığı açıklamada ise şöyle dedi:
"Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından kurumumuzdan talep edilen pano-ayak üretim işçisi mesleğindeki 700 kişilik işçi alımına 12.02.2019-18.02.2019 tarihlerindeki başvurular alınmış olup ilana toplam Zonguldak için 26 bin 119 kişi müracaat etmiştir. Başvurular sonucu oluşan kura listesi TTK Genel Müdürlüğünün www.taskomuru.gov.tr internet sitesinden yayınlanacak olup başvurusu kabul edilen ve listede yer alan adaylar kura numaralarını görebileceklerdir. Adaylar ayrıca kurumumuzun internet sitesi iş arayan girişi bölümünden şifreleri ile giriş yaparak iş başvurularım ekranından kura listesine erişebileceklerdir. Kura çekilişi 2 Mart 2019 günü saat 09.00’da Zonguldak Site (Bahçelievler) Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır."

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