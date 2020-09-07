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Bin Ladin örgüt üyeleriyle 'erotik videolarla' iletişim kurmuş!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.09.2020 12:20 | Son Güncelleme

El Kaide'nin kurucusu Usame bin Ladin’in, örgüt üyeleriyle "erotik" videolarına gizlenmiş şifreli mesajlarla iletişim kurduğu ortaya çıktı.

Bin Ladin örgüt üyeleriyle 'erotik videolarla' iletişim kurmuş!

El Kaide'nin kurucusu Usame Bin Ladin'in, Pakistan'ın Abbotabad kentinde ABD güçleri tarafından öldürülmesinin üzerinden dokuz yıl geçti. ABD'de bir belgesel kanalı, CIA'ye ait Bin Ladin hakkında "örgüt ile haberleşme analizi" adlı rapor yayınlandı.

ÖRGÜT İLE EROTİK FİLMLERE GİZLENMİŞ ŞİFRE İLE HABERLEŞME

Analiz sonuçlarını elde eden belgesel kanalı “Bin Ladin’nin Sabit Diskleri” adlı raporda verdiği detayda, Ladin'in El Kaide üyeleriyle erotik filmlerin içine şifrelenmiş kelimelerle iletişime geçtiğini açıkladı. Bin Ladin’in elektronik postalara güvenmediği ve dış dünyayla kuryeler aracılığıyla haberleştiği bilinirken, Bin Ladin'in, önemli ve tehlikeli emirlerini erotik videolarına şifreli olarak gizleyerek örgüt üyelerine ulaştırdığı kaydedildi. Ladin'in bu sayede tespit edilmekten kaçındığı ileri sürüldü. ABD Bin Ladin'i 2011 yılında düzenlediği bir operasyonla öldürmüştü.

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