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Bin Ladin'in eski korumasına Almanya'ya dönme izni

16.08.2018 14:28 | Son Güncelleme

Yüksek İdari Mahkeme, Usame bin Ladin'in eski koruması Sami A.

Bin Ladin'in eski korumasına Almanya'ya dönme izni

'nın Almanya'ya geri getirilmesine hükmetti. Sami A. Temmuz'da Tunus'a gönderilmişti.El Kaide'nin ABD'nin operasyonu ile öldürülen lideri Usame bin Ladin'in koruması olduğu belirlenen Sami A. adlı Tunuslunun idari mahkemenin aksi yöndeki kararına rağmen Almanya'dan sınır dışı edilip ülkesine götürülmesiyle başlayan tartışmalar sürüyor. Yetkili mahkeme Tunus'ta işkence görebileceği gerekçesiyle Sami A.'nın iade edilmesini yasaklamış ancak Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Mülteciler Bakanı Joachim Stamp Tunuslunun sınır dışı edilmesine karar vermişti. Ancak, Yüksek İdari Mahkeme'nin son kararı ile Sami A.'nın Almanya'ya geri gelmesinin önü açıldı.

Eyalet Başbakanı Armin Laschet, Bakan Stamp'ın 'hukuka ve yasalara' uygun hareket ettiğini ve Stamp'ın mahkeme kararının tebliğinden önce Sami A.'nın sınır dışı edilmesine karar verdiğini söyledi. Başbakan Laschet Sami A.'nın Almanya'ya geri getirilmesine hükmeden Yüksek İdari Mahkeme'nin kararı incelendikten sonra Mülteciler Bakanı'nın gerekli açıklamayı yapacağını belirtti.

Kuzey Ren Eyalet Parlamentosu'nun Sosyal Demokrat Parti üyesi ana muhalefet lideri Thomas Kutschaty ise Mülteciler Bakanının yargıyı bilerek yanılttığını belirterek Stamp'tan özür dilemesini istedi.

Yargıdan yürütmeye tepki

'Konunun siyasete alet edilmek istendiği' söyleyen Hristiyan Demokrat Birlik partili Eyalet Başbakanı Laschet ise, Sami A.'nın 11 yıldır Almanya'yı terk etmesi gereken, en tehlikeliler listesinin ilk sırasındaki isim olduğunu belirtti. Başbakan Laschet Yüksek Mahkeme'nin Sami A.'nın yeniden Almanya'ya getirilmesiyle ilgili kararını yerine getireceğini de sözlerine ekledi.

Almanya'nın Bochum şehrinde yaşayan Sami A., sınır dışı edilmesi mahkeme kararıyla yasaklandıktan bir gün sonra 13 Temmuz'da uçakla Tunus'a götürülmüştü. İdare Mahkemesi Tunuslunun geri getirilmesi için aldığı karara Bochum belediyesinin yaptığı itiraz Çarşamba günü Yüksek İdare Mahkemesi tarafından ret edildi.

Tüm iddiaları reddediyor

1997'de üniversite eğitimi için Almanya'ya gelen Sami A. yıllardır eşi ve çocuğuyla Bochum kentinde yaşıyordu. 2000 yılında Afganistan'daki bir El Kaide kampında askeri eğitim gördüğü ve bir süre terör örgütünün kurucusu ve lideri Usame Bin Ladin'in koruması olarak görev yaptığı iddia ediliyor. Daha sonra Almanya'da Selefi vaiz olarak faaliyet gösterdiği söylenen Sami A. tüm iddiaları reddediyor.

DW,AFP/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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