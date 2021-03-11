Bin liraya mal olan bisküvi! Nedenine çok şaşıracaksınız

Şaşkına çeviren olay İngiltere Essex'te yaşandı. Bir anne, bebeğinin yediği bisküvilerin yere düşmesi ve akabinde 100 sterlin para cezasına çarptırılmasıyla hayatının şokunu yaşadı.
Danielle Botcher, kendisine para cezası vermeden önce kimliğini görmek isteyen üç belediye görevlisi tarafından arabasına yaklaştıktan sonra 'kızgın' ve 'suskun' kaldığını söylüyor ve şöyle devam ediyor: ''Otoparktaydık ve alışveriş merkezinden çıkmaya hazırlanıyorduk. Kızım arabada bisküvi yiyordu ben de arabaya düşen birkaç bisküviyi temizliyordum ancak bisküvilerden biri yere düşmüş. Yerdekini hiç görmedim. 3 görevli yanıma geldi ve bu bisküviyi kasten yerde bıraktığımı iddia etti. Neden böyle bir şey yapayım ki? Ne düşüneceğimi bilmiyordum. Şoktaydım, şaka olmalı diye düşündüm. Neler olup bittiğini anlamam biraz zaman aldı ve eve döndüğümde çok üzüldüm. Tüm yaşananlar bir saçmalıktı.''
100 sterlin ceza kesilen kadın bisküvinin kendisinin 50 cent olduğunu söyleyerek başına gelen bu durumun gülünç olduğunu da sözlerine ekliyor.
Neyse ki Danielle'in yaşadığı duruma güvenlik kameralarının da incelenmesiyle ceza verilmedi ve para cezasının geri alınacağını söyleyen bir telefon aldı. Ancak bunun bir suç olduğunu öğrendiği gerçeği genç kadını kendisinin söylediğine göre paranoyaklaştırdı.
Genç kadın, ''Bu para çok fazlaydı iptal edildiği için mutluyum ancak bu işi yapmak için istihdam edilen insanların daha iyi bir eğitime ihtiyacı var, çabalarını etrafa çöp atan ve umursamayan kişilere harcamalılar. Kazara atıştırmalıklarını düşüren 18 aylık olan bir bebeğe değil'' dedi.