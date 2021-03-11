Bin liraya mal olan bisküvi! Nedenine çok şaşıracaksınız

Şaşkına çeviren olay İngiltere Essex'te yaşandı. Bir anne, bebeğinin yediği bisküvilerin yere düşmesi ve akabinde 100 sterlin para cezasına çarptırılmasıyla hayatının şokunu yaşadı.

''TÜM BU YAŞANANLAR BİR SAÇMALIK''

Danielle Botcher, kendisine para cezası vermeden önce kimliğini görmek isteyen üç belediye görevlisi tarafından arabasına yaklaştıktan sonra 'kızgın' ve 'suskun' kaldığını söylüyor ve şöyle devam ediyor: ''Otoparktaydık ve alışveriş merkezinden çıkmaya hazırlanıyorduk. Kızım arabada bisküvi yiyordu ben de arabaya düşen birkaç bisküviyi temizliyordum ancak bisküvilerden biri yere düşmüş. Yerdekini hiç görmedim. 3 görevli yanıma geldi ve bu bisküviyi kasten yerde bıraktığımı iddia etti. Neden böyle bir şey yapayım ki? Ne düşüneceğimi bilmiyordum. Şoktaydım, şaka olmalı diye düşündüm. Neler olup bittiğini anlamam biraz zaman aldı ve eve döndüğümde çok üzüldüm. Tüm yaşananlar bir saçmalıktı.''

BİSKÜVİNİN KENDİSİ 50 CENT

100 sterlin ceza kesilen kadın bisküvinin kendisinin 50 cent olduğunu söyleyerek başına gelen bu durumun gülünç olduğunu da sözlerine ekliyor.