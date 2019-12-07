HABER

Bin mirasçı, milyonlarca liralık arazi için mücadele veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 20:14 | Son Güncelleme

OSMANLI İmparatorluğu döneminde, 1800'lü yıllarda İzmir Valiliği yapan Hacı Osman Paşa'nın, Urla'da mütesellim olarak görev yapan oğlu Ali Ağa ile Tanzimat Dönemi'nin meşhur paşalarından Mehmet Emin Ali Paşa'dan kalan miras için hak iddia eden 5 ailenin aralarında bulunduğu yaklaşık bin kişi, hukuk mücadelesi başlattı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- OSMANLI İmparatorluğu döneminde, 1800'lü yıllarda İzmir Valiliği yapan Hacı Osman Paşa'nın, Urla'da mütesellim olarak görev yapan oğlu Ali Ağa ile Tanzimat Dönemi'nin meşhur paşalarından Mehmet Emin Ali Paşa'dan kalan miras için hak iddia eden 5 ailenin aralarında bulunduğu yaklaşık bin kişi, hukuk mücadelesi başlattı.

19'uncu yüzyıl içinde İzmir Valiliği görevini yapan Hacı Osman Paşa'nın, Urla'da mütesellim olan oğlu Ali Ağa ile Tanzimat Dönemi'nin ünlü paşalarından, Abdülmecid ve Abdülaziz döneminde sadrazamlık yapan Mehmet Emin Ali Paşa'dan kalan mallar üzerinde hak iddia eden Şevik, Akar, Daşçı, Dalyan ve Güngör soyadlı 5 aile, başlattıkları hukuk mücadelesini sürdürüyor. Urla, Foça, Seferihisar ve Aliağa'daki binlerce dönüm arazinin yanı sıra İstanbul'da birçok yalının kendilerinin olması gerektiğini ve hala aktif olan bir bankada hisse sahibi olunduğunu iddia eden aileler, şu ana kadar çeşitli mahkemelerde birçok dava açıldığını ve bunların sürdüğünü bildirdi.

MİRASÇILAR YAKLAŞIK BİN KİŞİ

Hak iddiasında olan aileler arasında bulunan Hakan Şevik, "Ali Ağa dedemizden kalan mirasçılar olarak yaklaşık bin kişiyiz. Ancak, kalan miras çok büyük bir miras. Biz, Ali Ağa'nın torunları olduğumuzu, malların ona ait olup da bu ailenin elinden alındığını ve diğer her şeyi belgeledik. Şu anda davalarımız sürüyor. Ali Ağa, Urla'da devlete hizmet etmiş, bu toprakların işlenmesinde ve devlete asker temin etmede faydaları dokunmuş. Ondan bize kalması olması gerektiğini tespit ettiğimiz birçok mal var. Urla, Foça, Seferihisar ve Aliağa'da, oldukça değerli birçok arazinin yanı sıra, İstanbul'da vakıflara kayıtlı yalılar ve bir bankada hisse sahipliği gibi birçok hakkımız var. Tüm bunlar hakkında birçok dava açıldı ve bu davalar sürüyor" dedi.

'ZAMAN AŞIMI KALDIRILDI'

Aileye hukuki destek veren avukatlardan Yusuf Baratalı ise, "Babam Bülent Baratalı'nın da milletvekili olduğu zamanda, ya 2009 ya da 2010 yılında mecliste yasalaşan bir kanun ile devletin istimlak ettiği ancak karşılığında bir istimlak bedeli ödemediği araziler üzerinde hak iddia etmek için vatandaşların devlete karşı zaman aşımı kaldırıldı. Dolayısıyla, bu miras arasında bu tür araziler mevcut ise tabii ki hak aranabilir" dedi.

PARTNERBeren Saat'in yeni dizisi BBC'de!Beren Saat'in yeni dizisi BBC'de!
500 kişilik Suriyeli grup Akçakale Gümrük Kapısı’ndan ülkesine geri döndü500 kişilik Suriyeli grup Akçakale Gümrük Kapısı’ndan ülkesine geri döndü
508 Suriyeli Tel Abyad'a döndü508 Suriyeli Tel Abyad'a döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ceren'in katil zanlısının 2 arkadaşı da firar etti iddiası!

Ceren'in katil zanlısının 2 arkadaşı da firar etti iddiası!

'Selahattin Demirtaş çok öfkeli ve üzgün'

'Selahattin Demirtaş çok öfkeli ve üzgün'

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

Esra Erol'da skandal olay! Çocuğun babası üçüncü adam da çıkmadı

Esra Erol'da skandal olay! Çocuğun babası üçüncü adam da çıkmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pompalı tüfekle kahvehaneye saldırı: 1 ölü, 2 yaralı 

Pompalı tüfekle kahvehanede dehşet saçtı!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı’ndan 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Handke’ye verilmesine sert tepki

MSB'den 'Nobel Ödülü' tepkisi: Tarihi hatadan bir an önce dönülmeli

Son dakika! Akdeniz'de art arda depremler

Akdeniz'de art arda depremler!

Yeni detaylar ortaya çıktı! Ceren Özdemir'in katilinin babası da katil çıktı

Katilin babası da katil çıktı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ceren'in katilinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da acı olay! 9 yaşındaki engelli çocuk yangında hayatını kaybetti

Acı olay! 9 yaşındaki engelli çocuk kurtarılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.