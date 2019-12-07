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Bin mirasçının milyonlarca liralık arazi için hukuk mücadelesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 17:24 | Son Güncelleme

OSMANLI İmparatorluğu döneminde, 1800'lü yıllarda İzmir Valiliği yapan Hacı Osman Paşa'nın, Urla'da mütesellim olarak görev yapan oğlu Ali Ağa ile Tanzimat Dönemi'nin meşhur paşalarından Mehmet Emin Ali Paşa'dan kalan miras için hak iddia eden 5 ailenin aralarında bulunduğu yaklaşık bin kişi, hukuk mücadelesi başlattı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- OSMANLI İmparatorluğu döneminde, 1800'lü yıllarda İzmir Valiliği yapan Hacı Osman Paşa'nın, Urla'da mütesellim olarak görev yapan oğlu Ali Ağa ile Tanzimat Dönemi'nin meşhur paşalarından Mehmet Emin Ali Paşa'dan kalan miras için hak iddia eden 5 ailenin aralarında bulunduğu yaklaşık bin kişi, hukuk mücadelesi başlattı.
19'uncu yüzyıl içinde İzmir Valiliği görevini yapan Hacı Osman Paşa'nın, Urla'da mütesellim olan oğlu Ali Ağa ile Tanzimat Dönemi'nin ünlü paşalarından, Abdülmecid ve Abdülaziz döneminde sadrazamlık yapan Mehmet Emin Ali Paşa'dan kalan mallar üzerinde hak iddia eden Şevik, Akar, Daşçı, Dalyan ve Güngör soyadlı 5 aile, başlattıkları hukuk mücadelesini sürdürüyor. Urla, Foça, Seferihisar ve Aliağa'daki binlerce dönüm arazinin yanı sıra İstanbul'da birçok yalının kendilerinin olması gerektiğini ve hala aktif olan bir bankada hisse sahibi olunduğunu iddia eden aileler, şu ana kadar çeşitli mahkemelerde birçok dava açıldığını ve bunların sürdüğünü bildirdi.
MİRASÇILAR YAKLAŞIK BİN KİŞİ
Hak iddiasında olan aileler arasında bulunan Hakan Şevik, "Ali Ağa dedemizden kalan mirasçılar olarak yaklaşık bin kişiyiz. Ancak, kalan miras çok büyük bir miras. Biz, Ali Ağa'nın torunları olduğumuzu, malların ona ait olup da bu ailenin elinden alındığını ve diğer her şeyi belgeledik. Şu anda davalarımız sürüyor. Ali Ağa, Urla'da devlete hizmet etmiş, bu toprakların işlenmesinde ve devlete asker temin etmede faydaları dokunmuş. Ondan bize kalması olması gerektiğini tespit ettiğimiz birçok mal var. Urla, Foça, Seferihisar ve Aliağa'da, oldukça değerli birçok arazinin yanı sıra, İstanbul'da vakıflara kayıtlı yalılar ve bir bankada hisse sahipliği gibi birçok hakkımız var. Tüm bunlar hakkında birçok dava açıldı ve bu davalar sürüyor" dedi.
'ZAMAN AŞIMI KALDIRILDI'
Aileye hukuki destek veren avukatlardan Yusuf Baratalı ise, "Babam Bülent Baratalı'nın da milletvekili olduğu zamanda, ya 2009 ya da 2010 yılında mecliste yasalaşan bir kanun ile devletin istimlak ettiği ancak karşılığında bir istimlak bedeli ödemediği araziler üzerinde hak iddia etmek için vatandaşların devlete karşı zaman aşımı kaldırıldı. Dolayısıyla, bu miras arasında bu tür araziler mevcut ise tabii ki hak aranabilir" dedi.

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