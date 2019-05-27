HABER

Bin öğrenciden ’akran zorbalığına’ raplı tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 14:13 | Son Güncelleme

Tokat’ta bin öğrenci ‘akran zorbalığına’ dikkat çekmek için aynı anda rap yaptı.Halil Rıfat Paşa İlkokulunda düzenlenen etkinlikte toplumda artan şiddete dikkat çekmek amacıyla Matematik Öğretmeni Ahmet Öztav tarafından yazılan “Zorba çocuk” rap şarkısının öğrenciler seslendirdi.

Bin öğrenciden ’akran zorbalığına’ raplı tepki

Tokat’ta bin öğrenci ‘akran zorbalığına’ dikkat çekmek için aynı anda rap yaptı.
Halil Rıfat Paşa İlkokulunda düzenlenen etkinlikte toplumda artan şiddete dikkat çekmek amacıyla Matematik Öğretmeni Ahmet Öztav tarafından yazılan “Zorba çocuk” rap şarkısının öğrenciler seslendirdi. Okul bahçesinde bin öğrenci aynı anda "Hey Zorba dur bakalım orada" şarkısını söyledi. Okul Müdürü Saadettin Aktaş, zorbaların belki de kaynağı olan "Akran Zorbalığı"na dikkat çekmek amacıyla farkındalık oluşturma istediklerini ifade ederek, “Akran zorbalığı ile büyüyen nesil ilerleyen yıllarda şiddete varan uygulamalar toplumumuzun gözü önünde devamlı gözükmektedir. Bizlerde çocuklarda gördüğümüz bu akran zorbalığı ile ilgili bir farkındalık oluşturmak, onları bilgilendirmek, dikkatlerini çekmek, kaba davranışı önlemek, kabalığı saygısızlığı çocuklarla birlikte farkındalık oluşturmak adına bu etkinliği yaptık” diye konuştu. Öğrenciler de "zorba çocuk" rap parçası ile yaşanan zorbalıklara karşı ’dur’ mesajı verdiklerini, farkındalıkla birlikte daha bilinçlendiklerini kaydetti.

Bin öğrenciden ’akran zorbalığına’ raplı tepki

Bin öğrenciden ’akran zorbalığına’ raplı tepki

Bin öğrenciden ’akran zorbalığına’ raplı tepki

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Yozgat Bozok Üniversitesi’nde rektörlük devir teslim töreni yapıldıYozgat Bozok Üniversitesi’nde rektörlük devir teslim töreni yapıldı
“Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi”nin 99. sayısı yayımlandı“Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi”nin 99. sayısı yayımlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne ve babasını siyanürle öldüren üniversiteli, hastaneye sevk edildi

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Yeni gelişme

Kendisini bıçaklayan kadını hastaneden çıkınca tüfekle vurdu

Kendisini bıçaklayan kadını hastaneden çıkınca tüfekle vurdu

Yeni askerlik sisteminin getirdiği avantajlar

Yeni askerlik sisteminin getirdiği avantajlar

Diyarbakır'da aileler çatıştı! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da aileler çatıştı! Ölü ve yaralılar var

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri ortaya çıktı

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Diyarbakır’da silahlı kavga: Yaralılar var

Bir ilçe karıştı, sesi duyan geldi! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.