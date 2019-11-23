HABER

Bin parçalı seramik panoyu 1 yılda tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 09:44 | Son Güncelleme

AKDENİZ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Faruk Manici, üniversitenin 20'nci yılı anısına, fakülte girişine bin parçadan oluşan seramik pano yaptı.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Faruk Manici, üniversitenin 20'nci yılı anısına, fakülte girişine bin parçadan oluşan seramik pano yaptı. Manici, seramik panoyu 1 yılda tamamladığını söyledi.
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar'ın fakülte girişindeki duvara bir pano yaptırılması teklifi üzerine Seramik Bölümü Öğretim Görevlisi Faruk Manici, özel bir çalışma hazırladı. Hem sanatın devamlılığına vurgu yapacak, hem de panoya bakan herkesin tek bir anlam çıkaracağı bir eser ortaya çıkarmak isteyen Manici, Selçuklu mimarisinden esinlenerek hazırladığı seramik panoyu, 1 yılda tamamladı. Tamamı seramikten yapılan ve 3 boyutlu olmasıyla dikkati çeken pano için Selçuklu mimarisinin 'sonsuzluk' anlayışını ana tema edinen Manici, Selçuklu yıldızını orta yerine yerleştirdiği panoyu bin parçadan oluşturdu.
16 kuşun turkuaz renkli göl çevresinde bir araya gelmesinin 16 Türk devletini simgelediğini anlatan Manici, “Geçmişten ilham alıp bugünün sanatçısı olarak ne yapacağımı düşündüm ve Selçuklu sanatını örnek aldım. Selçuklu, seramik sanatında uygarlığın zirvesine çıkmıştır. 16 kuş, 16 Türk devletini sembolize ederken ortalarındaki turkuaz göl ise bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil ediyor. Bin parçanın tek tek kalıbı alınıp bu pano oluşturuldu" diye konuştu.
Dev pano, Akdeniz Üniversitesi'nin 20'nci yılı anısına düzenlenen törende, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin girişindeki duvara asıldı.

FOTOĞRAFLI

Doğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildiDoğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildi
(Özel) Böbrek hastasına yardım eli asker arkadaşının eşinden geldi(Özel) Böbrek hastasına yardım eli asker arkadaşının eşinden geldi
Minibüsün kanala düştüğü kaza güvenlik kamerasındaMinibüsün kanala düştüğü kaza güvenlik kamerasında
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Sosyal medyada yer bildiriminde bulundu! Dehşeti yaşadı

Sosyal medyada yer bildiriminde bulundu! Dehşeti yaşadı

'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırdı, intihar etti!

'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırdı, intihar etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski İngiliz ajanı Le Mesurier’in ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Ölümü çok konuşulmuştu! Son görüntüsü ortaya çıktı

Çocukluk arkadaşını sokak ortasında öldürmüştü! "Eşim hakkında ileri geri konuştu"

Sokak ortasında öldürmüştü! 'Eşim hakkında ileri geri konuştu'

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

Son dakika Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız

Bakan Akar'dan flaş F-35 açıklaması: Herkes bilsin!

Şehit Mehmet Selim Kiraz’ın babası mahkeme kararı sonrası konuştu

Baba Kiraz: Kimsenin yaptığı yanına kar kalmadı

Son dakika Ege'de peş peşe deprem (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Ege'de peş peşe deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.