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Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 09:45 | Son Güncelleme

Bursa’da narkotik polisinin, özel harekat, terör, çevik kuvvet, ve asayiş ekiplerinin desteğiyle şafak vakti gerçekleştirdiği bin polisin katıldığı uyuşturucu operasyonu drone ile havadan görüntülendi.

Bursa’da narkotik polisinin, özel harekat, terör, çevik kuvvet, ve asayiş ekiplerinin desteğiyle şafak vakti gerçekleştirdiği bin polisin katıldığı uyuşturucu operasyonu drone ile havadan görüntülendi. Yapılan operasyonda koç başlarıyla kapıları kırıp içeri giren ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Sabah erken saatlerde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü binasında bin kişilik polis ekibi toplanarak hazırlıklarını tamamladı. Şafak vakti düğmeye basan ekipler konvoy halinde Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerine doğru yola çıktı. Operasyon kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü , Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri zırhlı araçlarla operasyon yapılacak ikametlerin yakınlarında konuşlanarak beklemeye başladı. Eş zamanlı olarak 50’ye yakın ikamete baskın yapan ekipler, kapıları koç başı ile kırarak girdi. İkametlerde aranan şüphelileri gözaltına ekipler narkotik ekiplerine dedektör köpeği Rona da destek verdi. Operasyon sonucunda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. O anlar ise drone ile havadan an be an kaydedildi.
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete getirilirken işlemlerinin halen devam ettiği öğrenildi.

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi

Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi
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