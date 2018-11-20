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"Bin Salman'ı zayıflatmak Suudi Arabistan ve Ortadoğu'da istikrarı artıracaktır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 20:54 | Son Güncelleme

Washington Post gazetesinde yayımlanan "Muhammed bin Selman'ın zehirli kayıtsız bir geçmişi var. Trump yönetiminin ona ihtiyacı yok" başlıklı makalede, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti bağlamında ABD-Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Washington Post gazetesinde yayımlanan makalede, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın pozisyonunun zayıflamasının Suudi Arabistan'da ve Ortadoğu'da istikrarı artıracağı değerlendirmesi yapıldı.

Washington Post'ta "Muhammed bin Selman'ın zehirli kayıtsız bir geçmişi var. Trump yönetiminin ona ihtiyacı yok" başlığıyla yayımlanan ve gazete yayın kurulunun imzasını taşıyan makalede, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti bağlamında ABD - Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı.

İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğunda öldürülen Kaşıkçı'ya referans verilen makalede, Başkan Donald Trump yönetiminin Kaşıkçı cinayetine rağmen Suudi Arabistan'la ilişkilerini korumaya çalıştığına dikkat çekildi.

Makalede, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Kaşıkçı cinayetinin arkasında Veliaht Prensin olduğunu düşünmesine rağmen Trump yönetiminin sessizliğini koruduğuna vurgu yapılarak, ABD'nin Suudi Arabistan'la Muhammed bin Selman olmadan da ilişkilerini devam ettirebileceği kaydedildi.

ABD'nin zor kullanarak Muhammed bin Selman'ı görevinden alamayacağı belirtilen makalede, "Trump yönetimi Muhammed bin Selman'a yaptırım uygulanarak Suudi rejimiyle ilişkisini koruyabilir." sözleri kaleme alındı.

Makalede şu ifadelere yer verildi:

"Suudi kraliyet ailesi, ABD'yle ilişkilerin bozulmasını istemez ve buna müsade etmez. Veliaht Prensi zayıflatmak Suudi Arabistan ve Ortadoğu’nun tamamında istikrarı artıracaktır. Muhammed bin Selman'a hesap sorulmaması onu daha da yıkıcı bir hale getirecektir."

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Gazeteci Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan Washington Post

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